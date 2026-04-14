Colecta de alimente este organizată în magazinele Lidl de două ori pe an, înaintea sărbătorilor de Paște și de Crăciun, încă de acum 7 ani, iar pentru multe persoane din România aceste produse pe care le primesc acoperă nevoi esențiale. Rezultatele ultimei ediții, care a avut loc între 20 – 22 martie 2026, confirmă un comportament constant și responsabil la nivel național: românii continuă să fie alături de cei aflați în nevoie, demonstrând că generozitatea nu este un gest punctual, ci un reflex social bine înrădăcinat. Cantitatea colectată în acest an a fost distribuită prin 279 de organizații neguvernamentale partenere ale Băncilor pentru Alimente și a ajuns la peste 70.300 de persoane vulnerabile, printre acestea fiind copii, vârstnici, familii aflate în dificultate sau persoane cu dizabilități.

„De sărbători, fiecare dintre noi are propriile tradiții – de la pregătirea diverselor preparate culinare specifice momentului până la mesele în familie. Ne bucurăm să vedem că, dincolo de acestea, generozitatea a devenit și ea o tradiție pentru români. Faptul că oamenii aleg, an de an, să fie alături de cei care au nevoie arată că solidaritatea face parte din cultura noastră și din modul în care alegem să ne raportăm unii la ceilalți. Le mulțumim clienților că au dus tradiția donării de produse mai departe și că, la fel ca în edițiile precedente, au ales să fie alături de comunitățile din care fac parte.” a declarat Maria Mihai, Head of Corporate Affairs Lidl România.

Cea de-a paisprezecea ediție a colectei de alimente a mobilizat, la nivel național, în toate magazinele Lidl, peste 5.680 de voluntari, implicarea acestora fiind esențială pentru buna desfășurare a campaniei și pentru sprijinirea eficientă a beneficiarilor. Cu ajutorul lor și al generozității clienților Lidl România, s-au adunat peste 416,7 tone de alimente, echivalentul a circa 833.568 porții de mâncare.

Printre cele mai mari cantități colectate se numără cele înregistrate de Banca pentru Alimente din Roman (peste 71,8 tone), Banca pentru Alimente din București (58,4 tone) și Banca pentru Alimente din Timișoara (48,6 tone). Cantitatea totală de alimente donate în cadrul magazinelor Lidl este una dintre cele mai mari înregistrate în cadrul campaniilor dedicate sprijinirii persoanelor vulnerabile, reconfirmând amploarea mobilizării la nivel național.

Ediția din acest an a reunit, ca și în anii precedenți, toate cele nouă Bănci Regionale pentru Alimente din București, Cluj-Napoca, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați, consolidând astfel o rețea națională activă în sprijinul persoanelor vulnerabile. În calitate de partener fondator, Lidl România joacă un rol constant în susținerea acestei infrastructuri, contribuind atât la dezvoltarea, cât și la funcționarea ei, și sprijinind eforturile de reducere a risipei alimentare.

De la începutul colaborării, în 2016, Lidl a contribuit financiar la extinderea și consolidarea Rețelei Naționale a Băncilor pentru Alimente cu peste 5,2 milioane de euro și a sprijinit redistribuirea a peste 3.840 de tone de produse.

