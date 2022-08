DJ Snake, Jason Derulo, Afrojack, Luis Fonsi, Clean Bandit, Paul van Dyk sunt headlinerii celui mai mare festival de muzică din sudul României. Între 26 și 28 august, Complexul Sportiv Craiova (Stadionul Ion Oblemenco) va găzdui Festivalul IntenCity, evenimentul care aduce împreună muzica de ieri, de azi și de mâine, la Craiova, într-o sărbătoare a oamenilor care știu să dea ritm verii. Publicul va avea ocazia să participe la concerte live ale unor artiști internaționali renumiți și să se bucure, împreună cu prietenii și familia, de hituri latino, electro și disco. IntenCity este festivalul de muzică la care toți artiștii ar putea fi headlineri și își propune să devină unul dintre cele mai importante din țară.

În prima seară de festival, artistul portorican LUIS FONSI, creatorul celebrului Despacito, care a înregistrat aproape 8 miliarde de vizualizări pe YouTube, va urca pe scena IntenCity, pentru un concert live de 70 de minute. Pe 26 august, publicul prezent la Craiova va avea ocazia să participe, de asemenea, la concertele unor îndrăgiți muzicieni ai anilor 80 și 90 – Thomas Anders and the Modern Talking Band, East 17, Ricchi e Poveri, Boney M. XP, Sandra, Ice MC, La Bouche, No Mercy, DJ Conte, Nana, C-Block, LayZee aka Mr. President.

Pe 27 august, DJ-ul și producătorul olandez AFROJACK, câștigător al unui premiu Grammy și cunoscut pentru colaborările sale cu Beyonce sau David Guetta, va crea o atmosferă electrică la IntenCity, alături de grupul de muzică electronică CLEAN BANDIT, ale cărui hituri, Symphony și Rockabye, înregistrează peste un miliard de vizualizări pe YouTube. În aceeași zi, participanții la festival vor avea ocazia să danseze pe ritmuri de reggaeton la concertul live al duetului portorican Zion & Lennox. DJ-ul și muzicianul german, câștigător al premiului Grammy, Paul van Dyk, completează atmosfera serii de sâmbătă.

Duminică, 28 august, DJ SNAKE, nominalizat la două premii Grammy, și JASON DERULO, câștigător a douăsprezece discuri de platină, vor încheia în forță cel mai mare festival de muzică de la sfârșitul verii, în România. În aceeași zi, pe scena festivalului vor răsuna Sin Pijama și Criminal, la concertul uneia dintre cele mai apreciate interprete de muzică latino, artista dominicană Natti Natasha. Artistul australian Faydee este cel care completează line-up-ul ultimei zile de festival.

Line-up-ul festivalului va fi completat în curând cu alte nume ale unor artiști români și de peste hotare. Programul poate fi consultat pe site-ul www.craiovaintencity.ro.

Principalul promotor al evenimentului este impresarul Marcel Avram. După decenii în care a lucrat cu marii artiști ai lumii, de la AC/DC, Pink Floyd, Eric Clapton, Metallica, Elton John, Prince, Paul McCartney, Rod Stewart, și, mai ales, Michael Jackson, căruia i-a prilejuit cele mai importante turnee europene, care au inclus concertul de la București în anul 1992, Marcel Avram îi aduce pe scena festivalului IntenCity de la Craiova pe DJ Snake, Jason Derulo, Afrojack, Luis Fonsi, Clean Bandit, Zion & Lennox, Paul van Dyk, Mahmut Orhan și Faydee. Cu toate că în ultimele 5 decenii, industria muzicală și manierele de promovare ale artiștilor s-au schimbat, Marcel Avram s-a aliniat cu succes noilor tendințe internaționale și garantează succesul evenimentelor în care se implică.

Abonamentele și biletele pe zile pentru festivalul IntenCity pot fi achiziționate din rețeaua Bilete.ro şi online de pe www.bilete.ro. Informații despre toate tipurile de abonamente sunt disponibile pe www.bilete.ro. Biletele sunt disponibile și la agenția Operei Române Craiova de la Sala Polivalentă, în magazinele Universitatea Craiova din Piața Mihai Viteazul și Electroputere Parc Mall, magazinul oficial FCU Craiova 1948 din Str. Sf. Dumitru nr. 1 și agenția Water Park din Parcul Tineretului.

Pentru informații despre festival, promoții și campanii în desfășurare, accesați paginile:

Facebook: https://www.facebook.com/CraiovaIntenCity

Instagram: https://www.instagram.com/intencity.festival/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@intencity.festival

Festivalul IntenCity este organizat de Opera Română Craiova, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Craiova.

Pentru mai multe detalii, parteneriate media și acreditări de presă, vă rugăm contactați: [email protected] sau Ligia Keșișian | McCann PR | [email protected] | 0733.02.62.12

Cererile pentru acreditări pot fi transmise până cel târziu joi, 18 august.

Pentru informații generale legate de eveniment, propuneri de colaborare și alte detalii, vă rugăm trimiteți un mail la: [email protected]

