Am întocmit alături de un expert un top al destinațiilor religioase pentru 2026, care cuprinde locuri unde peisajele spectaculoase, comorile de patrimoniu și tradițiile obștilor monahale au perpetuat o istorie îndelungată de practică religioasă.

Pe primul loc se află Bucovina și mănăstirile sale pictate: Este locul unde culorile vii de pe pereții bisericilor îți bucură privirea, iar rânduiala mănăstirească îți dă un sentiment de siguranță și ordine. “Bucovina îmbină în cel mai înalt grad experiența estetică și cea religioasă. Este locul unde arta întâlnește divinul. Pentru cei pasionați de frumos, albastrul de Voroneț, detaliile brodate sau corurile monahale din mănăstirile bucovinene sunt o formă de terapie în sine,” spune Ciprian Constantinescu de la agenția Pro Travel, specializată în programe de turism religios și cultural.

Dacă distanța este un impediment, cei care locuiesc în sudul României pot alege cu ușurință un pelerinaj în Vâlcea, tărâmul cu cea mai mare densitate de mănăstiri și biserici. Aici, mănăstiri precum Hurezi sau Mănăstirea dintr-un lemn, înconjurate de flori și păduri de foioase sunt ideale pentru plimbări ușoare, rugăciune și meditație.

Dobrogea și peșterile sfinte din epoca paleocreștină sunt o altă zonă cu energie spiritual ridicată, unde poți vizita locurile unde au trăit primii creștini și martiri de pe pământurile noastre.

Cum să alegi pelerinajul potrivit? Sfaturile specialistului

Când pornim la drum, vrem să ne bucurăm de fiecare moment, iar Ciprian Constantinescu de la agentia Pro Travel ne învață la ce să fim atenți înainte de a face o rezervare:

Pe primul loc se află timpul de răgaz: „Un pelerinaj nu trebuie să fie o cursă. O agentie de turism serioasă îți va lăsa timp suficient la fiecare mănăstire pentru a te închina, pentru a scrie un pomelnic sau pur și simplu pentru a sta pe o bancă și a te reculege după rugăciune,” spune acesta.

Ghidul și însoțitorul de grup: Este esențial să ai alături o persoană care cunoaște istoria locului, dar poate să ofere și detalii clare despre călătorie și care este disponibilă 24/7.

Bagajul esențial: Ce punem în geantă pentru un pelerinaj reușit?

Pentru a fi pregătiți pentru orice vreme și pentru a respecta rânduiala locurilor vizitate, iată ce nu trebuie să îți lipsească:

Încălțăminte comodă: O pereche de pantofi de mers sau adidași cu talpă moale, de preferat deja purtați (nu pleca niciodată cu încălțăminte nouă la drum lung).

Eșarfă sau batic: Un accesoriu ușor, din bumbac sau mătase, util atât pentru intrarea în biserică, cât și pentru a te proteja de soare sau curent.

Haine în straturi: Chiar dacă este vară, diminețile la mănăstire pot fi răcoroase. O jachetă ușoară sau un cardigan sunt binevenite.

Sticlă mică de apă și gustări sănătoase: Nu uita de nuci, fructe uscate sau biscuiți simpli pentru momentele de drum dintre obiective.

Agendă mică și un pix: Pentru a nota gânduri, rugăciuni sau numele celor dragi pe care vrei să îi treci pe pomelnice.

