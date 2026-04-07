O echipă multidisciplinară. Un singur centru. Nicio pacientă lăsată să navigheze singură.

Într-o țară în care cancerul de sân rămâne principala cauză de deces prin cancer în rândul femeilor, timpul dintre primul simptom și primul tratament poate face diferența dintre viață și moarte. GRAL Medical & OncoFort, una dintre cele mai mari rețele medicale din România, răspunde acestei realități cu o soluție concretă: Centrul de Excelență în Patologia Sânului — un ecosistem medical complet, integrat sub același acoperiș, gândit în jurul pacientei și al poveștii ei.

O singură ușă. Tot ce ai nevoie.

Fie că o femeie vine cu un nodul palpabil descoperit ieri, cu o mamografie suspectă de la medicul de familie sau cu un diagnostic confirmat dintr-o altă clinică și dorește o a doua opinie — Centrul de Excelență are un traseu clar și rapid pentru fiecare situație. Programarea la specialistul potrivit se face în maximum 3 zile, iar pentru cazurile urgente (BI-RADS 4-5, biopsie pozitivă) — în 48 de ore.

Nu există drumuri în gol. Nu există fișe pierdute între clinici. Nu există paciente lăsate să navigheze singure printr-un sistem medical fragmentat.

Cel mai important ceas în oncologie: cel dintre diagnostic și tratament

Unul dintre avantajele definitorii ale centrului este viteza. Rezultatul anatomopatologic complet — inclusiv receptorii hormonali ER/PR, statusul HER2 și indicele Ki-67, elementele care determină tipul de tratament — este disponibil în maximum 5 zile lucrătoare. Imediat după, cazul intră în Tumor Board-ul multidisciplinar, comisia formată din chirurgi oncologi, oncologi medicali, medic imagist, anatomopatolog și radioterapeut, care stabilește planul terapeutic personalizat în maximum 72 de ore. Tratamentul poate începe în maximum 14 zile de la confirmarea diagnosticului, inclusiv cel de radioterapie.

O echipă de peste 20 de specialiști, coordonați în jurul fiecărui caz

Nucleul centrului este echipa multidisciplinară — peste 20 de specialiști care nu lucrează în paralel, ci împreună: chirurgi precum Dr. Ștefan Tucă, Dr. Sorin Aldoescu sau Dr Cristian Vijiiac și Dr. Tudor Tuhari; oncologi precum Conf. Dr. Anca Zgură, Dr. Ionela Bizu, Dr. Cristina Tiut și Dr. Paula Toma. Dr Silvia Ilie, medic roman supraspecializată în Franta în patologiile beningne ale sanului ce oferă second opinion; medicul imagist Dr. Ioana Voiculescu; medicul anatomopatolog Dr. Maria Dincă; și radioterapeuții Dr. Georgeta Liga si Dr. Constantin Ciubotaru cu experiență în tehnicile IMRT și VMAT. La aceștia se adaugă specialiști în reconstrucție mamară, psihologie oncologică, nutriție, endocrinologie și ginecologie.

De altfel, in cadrul centrului, medicii sunt specializati in biopsii interventionale și montari de markeri tumorali (clip sau harpon), alaturi de detectia ganglionilor santinela prin linfoscintigrafie.

Tehnologie de top. Chirurgie care respectă femeia în întregul ei.

Centrul dispune de mamografie digitală cu tomosinteză 3D și ecografie de înaltă performanță. În sala de operație, accentul cade pe chirurgia conservatoare și oncoplastică — o abordare care urmărește siguranța oncologică fără a sacrifica estetica. Reconstrucția mamară, realizata de Dr. Corina Ștefan și dr Horia Toader, poate fi imediată sau întârziată, cu tehnici moderne: implant mamar, expandere tisulare, lambouri autologe, simetrizare și tatuaj areolar 3D.

Vindecarea nu se termină la externare

Centrul de Excelență merge mai departe decât tratamentul propriu-zis. După finalizarea terapiei, fiecare pacientă intră într-un program integrat de recuperare: fizică (oxigenoterapie hiperbară, kinetoterapie, masaj, drenaj limfatic, perfuzii vitaminizante — prin Recharge Wellness Center), psihologică (psihoterapie oncologică cu Psih. Raluca Manea), nutrițională și endocrinologică (Dr. Bianca Biban, Dr. Raluca Muntean), dar și ginecologică, pentru monitorizarea efectelor secundare hormonale, alaturi de medicii Dr Mihnea Nicodim si Dr. Matei Daniela.

Urmărirea periodică este structurată: consulturi pluridisciplinare, imagistica, nutritie și suport psihologic la 3 luni, la 6 luni, dar si mamografie anuală — pentru ca nicio posibilă recidivă să nu treacă neobservată.

„Am creat un ecosistem unde pacienta primește nu doar un diagnostic rapid, ci și un parteneriat pe termen lung — de la primele simptome până la monitorizarea anuală. Fiecare decizie medicală este luată împreună, nu în izolare.” — Reprezentanții GRAL Medical

Despre GRAL Medical & OncoFort Cu peste 83 de locații naționale și peste 8 milioane de analize efectuate anual, GRAL Medical este una dintre cele mai importante rețele medicale din România, recunoscută pentru excelență în analize de laborator, oncologie și chirurgie.

Programări și informații: ? 021 323 00 00 ? www.gralmedical.ro/centrul-de-excelenta-in-patologia-sanului ? Str. Traian Popovici nr. 79-91, Sector 3, București

Tronsonul Târgu Frumos - Lețcani de pe Autostrada A8 va costa 4,57 miliarde de lei și va fi construit de firme din România și Bulgaria
