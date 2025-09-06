Japonia și fabuloasa Sărbătoare a cireșilor înfloriți

Aventura începe în Tokyo, metropola care a renăscut spectaculos după război și a devenit simbolul modernității japoneze. Vei atinge contrastele orașului: de la mirajul neoanelor din Shinjuku la liniștea templului Meiji Jingu, de la tradiția cartierului Asakusa (templul Senso-ji) la parcurile transformate în catedrale de flori – Ueno sau Shinjuku Gyoen, perfecte pentru primele fotografii cu sakura. Panorama din Observatorul Metropolitan și croaziera pe Sumida completează tabloul Tokyo-ului în sărbătoare.

Urmează o zi liberă sau excursie la Nikko, perla munților, cu Toshogu – altar fastuos dedicat lui Tokugawa Ieyasu – și peisaje în care cascadele și pădurile te fac să uiți de timp. Apoi, spre Hakone și zona Lacului Kawaguchi, unde, dacă vremea ține cu tine, Muntele Fuji se lasă admirat în toată splendoarea lui – o scenă clasică a primăverii japoneze. Baie de natură, aer curat și, de ce nu, un onsen tradițional pentru relaxare la finalul zilei.

În inima culturală a Japoniei

Pe urmele istoriei, trenul-glonț Shinkansen te poartă către Kyoto, inima culturală a Japoniei. Aici descoperi eleganța templului Kiyomizu-dera, străduțele din Higashiyama, aleile torii de la Fushimi Inari, liniștea grădinilor de la Pavilionul de Aur (Kinkaku-ji) și farmecul discret al Căii Filosofului, unde petalele de sakura plutesc pe canale ca o ninsoare roz. Opțional, o scurtă excursie la Nara îți aduce întâlnirea cu căprioarele „mesagere ale zeilor” și cu impunătorul Todaiji, templul Marelui Buddha.

Foto: Unsplash

Circuitul continuă cu o zi dedicată Himeji, cel mai frumos castel feudal al Japoniei (strălucind alb în costumele lui de primăvară), și cu dinamica Osaka – castelul său, cartierul vibrant Dotonbori și platforma Umeda Sky pentru priveliști urbane de colecție. Pentru cei care vor să aprofundeze istoria recentă, excursia opțională la Hiroshima și insula Miyajima adaugă o notă emoționantă: Parcul Memorial al Păcii, muzeul și torii-ul plutitor de la Itsukushima, un loc sacru și fotogenic în orice anotimp.

De ce este acest circuit „the best of” pentru sezonul sakura?

Traseu echilibrat, ce îmbină metropole, comori UNESCO și peisaje naturale iconice, exact când Japonia arată cel mai poetic.

Experiențe esențiale: Shinkansen , hanami în parcuri celebre, temple și castele exemplare pentru estetica niponă.

, hanami în parcuri celebre, temple și castele exemplare pentru estetica niponă. Posibilitatea de a adăuga excursii opționale (Nikko, Nara, Hiroshima & Miyajima) în funcție de interese – istorie, natură, fotografie.

Japonia în sezonul sakura este o promisiune de frumusețe pură. E momentul să îți rezervi locul și să trăiești primăvara la superlativ, acolo unde fiecare copac de cireș spune o poveste.

Foto: Unsplash