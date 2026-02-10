Prețul aurului atinge noi recorduri, marcând un moment istoric și o schimbare semnificativă în piața bijuteriilor.

La Sabrini, vedem în această schimbare o oportunitate unică de a redescoperi frumusețea și rafinamentul platinei — un metal prețios cu o istorie nobilă, apreciat pentru densitatea, puritatea și durabilitatea sa excepțională.

De ce platină?

Densitate și prestigiu – Platina este cu aproximativ 60% mai densă decât aurul, oferind o greutate plăcută și o senzație unică de soliditate și exclusivitate. Este alegerea celor care apreciază rafinamentul discret și calitatea

Puritate superioară – Lucrăm cu 950 platină (950‰), unul dintre cele mai pure aliaje folosite în bijuterii fine, ceea ce garantează o rezistență excepțională și un luciu care nu se estompează în timp

O investiție în timp – Cu o durabilitate de până la 30% mai mare față de aurul alb și o raritate de aproximativ 20 de ori mai mare în natură, platina reprezintă o investiție sigură în frumusețe și permanență.

Măiestrie în execuție – Datorită durității sale, platina necesită mai mult timp și precizie pentru a fi prelucrată, oferind un finisaj fin și o valoare artizanală aparte fiecărei bijuterii.

Colecțiile noastre din platină

Verighete Platinum – Simbol al uniunii eterne, potrivite pentru cuplurile care doresc o bijuterie de o eleganță discretă, dar de neclintit în timp.

Platinum Engagement Rings Collection – Ideal pentru a pune în valoare diamantele, platina oferă un contrast strălucitor și o siguranță sporită pentru montura inelelor de logodna.

Leo Marcus Platinum Men’s Collection – Design contemporan, solid și sofisticat, pentru cei care apreciază detaliile fine și rezistența autentică.

O alegere pentru o viață

Platina nu este doar un metal prețios, ci o investiție în timp — un simbol al durabilității, al stilului și al valorii autentice. Fiecare creație Sabrini este realizată cu pasiune și precizie, pentru ca frumusețea ei să dăinuie generații întregi.

Descoperă colecțiile din platină

Vizitează magazinele Sabrini sau explorează colectia noastră online pe sabrini.ro, pentru a descoperi cele mai noi modele de verighete, inele de logodnă, lanțuri și brățări din platină.

Echipa noastră îți oferă consultanță personalizată pentru a găsi bijuteria perfectă — elegantă, exclusivă și creată să dureze o viață.”

