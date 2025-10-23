Premieră semnată de Radu Apostol la Teatrul EXCELSIOR Dark Play de Carlos Murillo - o radiografie a adolescenței în era digitală

Primele reprezentații vor avea loc vineri, 31 octombrie și sâmbătă, 1 noiembrie 2025, de la ora 19:00, în Sala „Ion Lucian” a teatrului, marcând debutul unei montări care își propune să exploreze cu profunzime și curaj una dintre temele cele mai presante ale prezentului: identitatea tinerilor într-o lume dominată de mediul online.

Dark Play este, înainte de toate, o poveste despre Nick – un adolescent prins într-o rețea complexă de minciuni și jocuri de rol virtuale. Nick își creează mai multe identități online, își construiește realități alternative și îi atrage și pe alții în această spirală a manipulării, fără a mai distinge între ceea ce este real și ceea ce este inventat. Într-o lume în care granița dintre real și virtual se estompează, iar anonimatul pare să ofere protecție, Nick și cei din jurul său sunt puși față în față cu consecințe neașteptate, uneori dramatice.

Subiectul textului atinge direct teme majore pentru generațiile tinere: alienarea, singurătatea, fragilitatea emoțională, dar și nevoia acută de apartenență și de interacțiune umană. Spectacolul devine astfel un prilej de reflecție asupra modului în care mediul online modelează relațiile interpersonale și redefinește conceptele de identitate și autenticitate.

Jocurile întunecate sunt acele jocuri în care unii jucători cunosc regulile, iar ceilalți nu. Cu alte cuvinte – unii dintre jucători sunt pe deplin conștienți că participă la un joc, în timp ce toți ceilalți sunt complet în întuneric… Ați jucat vreodată un asemenea joc?

Dark Play de Carlos Murillo

Relevanța piesei lui Carlos Murillo depășește explorarea adolescenței ca etapă de viață. Ea vorbește despre noi toți – despre felul în care trăim din ce în ce mai mult într-o realitate augmentată de tehnologie, despre tentația de a ne reinventa identitatea și despre riscul de a pierde contactul cu propriul adevăr interior.

În același timp, spectacolul ridică întrebări despre responsabilitatea colectivă: ce înseamnă să trăiești într-o societate unde limitele dintre real și virtual dispar, unde fiecare gest online poate avea consecințe profunde în viața reală? Dark Play nu oferă răspunsuri facile, dar provoacă spectatorul să caute propriile răspunsuri și să conștientizeze dimensiunea etică a interacțiunilor digitale.

Montarea aduce pe scenă o combinație de realism emoțional și tehnici contemporane de teatru vizual, folosind elemente multimedia și un limbaj scenic care se adresează direct spectatorului tânăr, dar care provoacă deopotrivă și publicul adult.

Distribuția este formată din actorii Teatrului Excelsior Matei Arvunescu, Alex Călin, Mihaela Trofimov, Ioana Niculae, iar echipa de creație formată în jurul regizorului Radu Apostol aduce împreună nume importante ale scenei contemporane: Gabi Albu (scenografie), Dragoș Silion (interactive media design), Florin Fieroiu (coregrafie), Cristian Șimon (lighting design), Sebastian Androne Nakanishi (muzică și spații sonore), Oana Pușcatu (pregătire muzicală), Mihaela Michailov (dramaturgie și consultanță), Bogdan Slăvescu (director de imagine filmare live), Larisa Popa (asistent regie), într-o experiență teatrală complexă, care îmbină expresivitatea corporală, muzica originală, tehnologia digitală și profunzimea dramaturgică.

Radu Apostol este regizor de teatru și conferențiar universitar doctor la UNATC „I.L. Caragiale”, unde coordonează programele de licență pentru studenții la specializarea Regie Teatru. Activitatea sa artistică și pedagogică se desfășoară în paralel cu o implicare constantă în proiecte educaționale și comunitare. Este co-director artistic al Centrului de Teatru Educațional Replika, un spațiu independent și interdisciplinar, descris adesea ca o „capcană artistică” pentru problemele comunității. Centrul promovează dialogul între artiști profesioniști și membri ai grupurilor vulnerabile și a fost distins cu Premiul British Council (2018) și Premiul AFCN (2016) pentru Incluziune Socială și Dialog Intercultural.

De-a lungul carierei, Radu Apostol a fost recompensat cu Premiul UNITER pentru Debut și Premiul Opera Prima al Ministerului Culturii (2002), pentru regia spectacolului Acasă – un proiect de teatru comunitar inovator, realizat împreună cu zece copii ai străzii și doi actori profesioniști. În 2002, a co-fondat platforma dramAcum, dedicată promovării dramaturgiei contemporane românești, iar în 2005 a beneficiat de o bursă CEC ArtsLink, desfășurând o rezidență artistică la The Cornerstone Theatre Company din Los Angeles (SUA).

Spectacolele sale explorează constant legătura dintre artă și societate și includ atât proiecte de teatru comunitar, cât și montări de teatru educațional sau piese contemporane românești și internaționale. Prin aceste inițiative, Radu Apostol și-a consolidat reputația de regizor profund implicat în realitățile prezentului și preocupat să aducă pe scenă teme de interes public și experiențe autentice de viață.

Teatrul Excelsior și-a asumat în mod constant rolul de a aduce în atenția publicului teme relevante pentru tineri, construind spectacole care îmbină divertismentul de calitate cu reflecția critică asupra lumii contemporane. Dark Play continuă această direcție, oferind un spectacol puternic și tulburător, recomandat adolescenților de peste 16 ani, dar și tuturor celor care își doresc să înțeleagă mai bine universul interior al noii generații.

Biletele sunt disponibile pe site-ul Teatrului Excelsior și la casieria teatrului. Pentru grupurile organizate de elevi, rezervările se pot face la adresa de e-mail organizare@teatrul-excelsior.ro.

DARK PLAY

de Carlos Murillo

traducerea și adaptarea: Radu Apostol

cu: Matei Arvunescu, Alex Călin, Mihaela Trofimov, Ioana Niculae

regia: Radu Apostol

scenografia: Gabi Albu

interactive media design: Dragoș Silion

coregrafia: Florin Fieroiu

lighting design: Cristian Șimon

muzică și spații sonore: Sebastian Androne Nakanishi

pregătire muzicală: Oana Pușcatu

dramaturgie, consultanță: Mihaela Michailov

asistent regie: Larisa Popa

director de imagine, filmare live: Bogdan Slăvescu

durata spectacolului: 2h 45 minute (cu pauză)

recomandare de vârstă: 16+

*Spectacolul este realizat cu sprijinul Centrului de Teatru Educațional REPLIKA https://teatrul-excelsior.ro/spectacol/dark-play/

Sursa foto: Teatrul Excelsior

