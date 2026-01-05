Auditul intern este acel proces conceput pentru a aduce un plus valoare organizației prin îmbunătățirea proceselor interne, gestionarea riscurilor și a controalelor interne regulate pentru a te asigura că toate acestea sunt în ordine sau să faci modificări acolo unde trebuie.

Munca în domeniul auditului intern poate să fie făcută numai de specialiști, iar ca să ajungi unul nu trebuie să participi neapărat la cursuri de lungă durată, ci este de ajuns să te înscrii la un curs de auditor intern la APSAP, unde vei învăța principiile de bază ale acestui proces. În plus, vei fi și alături de alte persoane cu aceleași interese și cu care vei putea să schimbi păreri, opinii sau de la care vei putea să auzi tips and tricks care să te ajute în carieră.

Principii de bază ale auditului intern

Principiile fundamentale ale auditului intern sunt baza de la care pornește acest proces și pe care fiecare persoană care lucrează în domeniu trebuie să le aibă. Acestea au mare legătură cu codul etic, rolul strategic pe care un auditor îl are pentru companie și standardele internaționale la care trebuie să se adapteze.

Integritatea este un principiu după care fiecare dintre noi trebuie să se ghideze atât în viața profesională, cât și în cea personală.

În cazul auditorilor interni, aceasta se traduce și prin sinceritate și transparență în procesele de audit, prin raportarea corectă atât a ceea ce merge bine în companie, cât și mai puțin bine spre neplăcerea managementului, prin refuzul de a se implica în orice activitate care nu este etică și prin respectarea standardelor profesionale impuse și de lege.

Obiectivitatea este un alt principiu care stă la baza acestei meserii și de care trebuie neapărat să ții cont.

Aceasta se traduce prin imparțialitate, prin eliminarea prejudecăților de orice fel care ar putea să influențeze într-un fel sau altul procesul de audit. Tot aici intră și conflictele de influență care pot să vină atât din surse interne, cât și externe.

Iar, pentru că obiectivitatea poate să fie mai greu interpretată, iată câteva exemple de așa nu: cadouri sau favoruri care se pot oferi auditorului, implicarea unui auditor într-un proces de audit al departamentului în care a lucrat precedent, auditor care să aibă o relație cu persoane din departamentul în care desfășoară procesul de audit.

Confidențialitatea este un alt principiu de bază deoarece auditorii lucrează de cele mai multe ori cu informații secrete care nu trebuie să părăsească procesul în care sunt implicate.

Astfel, toate informațiile care ajung pe mâna acestora trebuie să rămână confidențiale și să fie folosite doar în scop profesional. Auditorii au obligația de a nu dezvălui aceste informații în afara procesului de audit și nici măcar în cazul acestuia dacă nu are autorizațiile necesare.

Competența este acel principiu fără de care nu poți să profesezi în domeniul auditului intern. Aceasta însă se dezvoltă în timp și cu ajutorul informațiilor pe care le primești de la cursurile la care participi. De aceea este foarte important ca, odată ce ai intrat în acest domeniu, să mergi constant la cursuri de perfecționare. Unele legi se schimbă, se introduc altele noi și la fel și bune practici. Pentru a-ți putea desfășura activitatea corect este nevoie să fii la curent cu toate schimbările care intervin.

Acestea sunt cele patru principii de bază în ceea ce privește auditul intern. Desigur că există și altele pe lângă și este nevoie să le pui pe toate în practică pentru a-ți putea desfășura meseria la cote înalte.

Foto: unsplash.com

