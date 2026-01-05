Auditul intern este acel proces conceput pentru a aduce un plus valoare organizației prin îmbunătățirea proceselor interne, gestionarea riscurilor și a controalelor interne regulate pentru a te asigura că toate acestea sunt în ordine sau să faci modificări acolo unde trebuie.

Munca în domeniul auditului intern poate să fie făcută numai de specialiști, iar ca să ajungi unul nu trebuie să participi neapărat la cursuri de lungă durată, ci este de ajuns să te înscrii la un curs de auditor intern la APSAP, unde vei învăța principiile de bază ale acestui proces. În plus, vei fi și alături de alte persoane cu aceleași interese și cu care vei putea să schimbi păreri, opinii sau de la care vei putea să auzi tips and tricks care să te ajute în carieră.

Principii de bază ale auditului intern

Principii de bază ale auditului intern

Principiile fundamentale ale auditului intern sunt baza de la care pornește acest proces și pe care fiecare persoană care lucrează în domeniu trebuie să le aibă. Acestea au mare legătură cu codul etic, rolul strategic pe care un auditor îl are pentru companie și standardele internaționale la care trebuie să se adapteze.

Integritatea este un principiu după care fiecare dintre noi trebuie să se ghideze atât în viața profesională, cât și în cea personală.

În cazul auditorilor interni, aceasta se traduce și prin sinceritate și transparență în procesele de audit, prin raportarea corectă atât a ceea ce merge bine în companie, cât și mai puțin bine spre neplăcerea managementului, prin refuzul de a se implica în orice activitate care nu este etică și prin respectarea standardelor profesionale impuse și de lege.

Obiectivitatea este un alt principiu care stă la baza acestei meserii și de care trebuie neapărat să ții cont.

Aceasta se traduce prin imparțialitate, prin eliminarea prejudecăților de orice fel care ar putea să influențeze într-un fel sau altul procesul de audit. Tot aici intră și conflictele de influență care pot să vină atât din surse interne, cât și externe.

Iar, pentru că obiectivitatea poate să fie mai greu interpretată, iată câteva exemple de așa nu: cadouri sau favoruri care se pot oferi auditorului, implicarea unui auditor într-un proces de audit al departamentului în care a lucrat precedent, auditor care să aibă o relație cu persoane din departamentul în care desfășoară procesul de audit.

Confidențialitatea este un alt principiu de bază deoarece auditorii lucrează de cele mai multe ori cu informații secrete care nu trebuie să părăsească procesul în care sunt implicate.

Astfel, toate informațiile care ajung pe mâna acestora trebuie să rămână confidențiale și să fie folosite doar în scop profesional. Auditorii au obligația de a nu dezvălui aceste informații în afara procesului de audit și nici măcar în cazul acestuia dacă nu are autorizațiile necesare.

Competența este acel principiu fără de care nu poți să profesezi în domeniul auditului intern. Aceasta însă se dezvoltă în timp și cu ajutorul informațiilor pe care le primești de la cursurile la care participi. De aceea este foarte important ca, odată ce ai intrat în acest domeniu, să mergi constant la cursuri de perfecționare. Unele legi se schimbă, se introduc altele noi și la fel și bune practici. Pentru a-ți putea desfășura activitatea corect este nevoie să fii la curent cu toate schimbările care intervin.

Acestea sunt cele patru principii de bază în ceea ce privește auditul intern. Desigur că există și altele pe lângă și este nevoie să le pui pe toate în practică pentru a-ți putea desfășura meseria la cote înalte.

Foto: unsplash.com 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cât costă rochia mini purtată de Monica Bîrlădeanu la o petrecere, pe un vas de croazieră. Și-a arătat silueta la 47 de ani
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
A rămas fără bani, fără prieteni, fără tot! Are datorii uriașe și nici nu mai iese din casă. Spune sincer, îl mai recunoști? Cea mai recentă poză cu el s-a viralizat pe internet / Foto
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Elle.ro
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
gsp
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
GSP.RO
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.RO
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Parteneri
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi la mașină, în Austria
Știri România 16:45
Doi români au furat un seif dintr-un local și l-au cărat pe o pârtie de schi la mașină, în Austria
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru marți, 6 ianuarie 2026
Știri România 15:44
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru marți, 6 ianuarie 2026
Parteneri
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Adevarul.ro
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
Elle.ro
Reacția Ramonei Olaru după ce a pierdut rolul de asistentă TV la „Neatza, cu Răzvan și Dani„ în favoarea Flaviei Mihășan. Cum a gestionat acel eșec: „Nu eram prea șlefuită...
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Ce spune Lucian Viziru despre Toto Dumitrescu: „Tind să fiu subiectiv”. Cei doi au jucat împreună în filmul „Norocoșii”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:50
Ce spune Lucian Viziru despre Toto Dumitrescu: „Tind să fiu subiectiv”. Cei doi au jucat împreună în filmul „Norocoșii”
Anamaria Prodan a răbufnit după ce s-a spus că are multe operații estetice: „Nu-s tăiată pe la față, prin păr”. Cum se menține la 53 de ani
Stiri Mondene 16:11
Anamaria Prodan a răbufnit după ce s-a spus că are multe operații estetice: „Nu-s tăiată pe la față, prin păr”. Cum se menține la 53 de ani
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile
ObservatorNews.ro
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Libertateapentrufemei.ro
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Parteneri
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
GSP.ro
Fostul fotbalist de la UTA și Sportul a ajuns la 150 kg și are mari probleme de sănătate
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
GSP.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Parteneri
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax.ro
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
KanalD.ro
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Louis Munteanu, prezentat oficial la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
Fanatik.ro
Louis Munteanu, prezentat oficial la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York