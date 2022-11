Am selectat din oferta de black friday blacktech.ro câteva dintre cele mai interesante produse din promoția de BLACK FRIDAY:

Bicicletă fitness YESOUL Spinning Bike S3 Pro



YESOUL Spinning Bike S3 Pro vine cu monitorizare în timp real a perioadei de mișcare și a caloriilor consumate, printre altele. Totodată, bicicleta se poate conecta cu aplicația Yesoul Sports. Una dintre cele mai interesante caracteristici ale acestei biciclete de fitness este prezența displayului mare, de 10.1 inch, pe care sunt afișate multiple informații referitoare la activitatea fizică, dar pe care pot fi rulate și diferite scene din natură.

Banda de alergat pliabilă KingSmith WalkingPad R2 Treadmill Smart Folding

Stabilă și rezistentă, această bandă de alergare este și subțire și ușoară și poate fi pliată rapid la 180 de grade, pentru a fi depozitată. KingSmith WalkingPad R2 Treadmill Smart Folding poate funcționa in 2 moduri: mod Automat (până la 6 km/oră) și mod Manual (până la 10km/oră). Este o bandă smart și poate fi gestionată prin control vocal sau prin aplicația mobilă compatibilă, KS Fit;

Este important să știți că banda de alergare poate susține persoane cu o greutate de până la 110 kg.

Periuța Oclean X Pro este unul dintre cele mai avansate modele de pe piață, echipată cu tehnologie AI și display color pentru o îngrijire orală superioară. Vei citi cu usurință rezultatele periajului pe ecran, și tot acolo vei putea configura setarile sau vei primi un răspuns în legatură cu poziția periuței în timpul utilizării. Este prima periuță electrică cu ecran tactil și color, revoluționară în industria periuțelor electrice.

Nu doar persoanele alergice la praf și acarieni pot înțelege cât de util este un astfel de produs electrocasnic. Motorul cu putere de 700W permite aspirarea prafului, părului de animale și a acarienilor de pe canapele, paturi, saltele etc. Senzorul de praf și acarieni, funcția de încălzire la 60 de grade Celsius împreună cu lampa UV și sistemul de generare de ultrasunete garantează că sunt eliminate nu doar praful și acarienii, ci și 99.99% dintre bacterii.

Lampa LED Yeelight A10 cu senzor mișcare pentru dulap

Este foarte subțire, având mai puțin de 0.9 cm grosime, în timp ce lungimea este de 40 cm. Realizată din metal, această lampă nu necesită montaj prin găurire, cei doi suporți magnetici venind la pachet cu bandă dublu adezivă. Lampa poate fi detașată ușor atunci când este nevoie să fie încărcat acumulatorul integrat de 1500 mAh prin intermediul portului USB. Senzorii dubli – de lumină și de mișcare, vor menține lumina aprinsă doar când este cu adevărat nevoie de ea.

Friteuza cu aer cald Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L

Friteuza de gătit cu aer cald de la Xiaomi este deja binecunoscută- are 5 funcții de bază: prăjire cu aer cald, coacere, preparare iaurt, deshidratare fructe și decongelare. Este SMART, se poate conecta la Wi-Fi și permite utilizatorului control prin aplicația mobilă Xiaomi Home, dar afișează și informații de bază direct pe display-ul OLED de pe partea frontală. Temperatura poate fi ajustată între 40 și 200 de grade Celsius, iar circulația aerului la 360 de grade face ca orice preparat să fie gătit perfect.

Trotinetă electrică Kugoo Kirin G3

Ideal pentru mobilitate urbană, de primavara devreme și până toamna târziu. Motorul puternic, fără perii, de 1200W poate genera o viteză maximă de 50 km/h, în timp ce bateria de 18Ah / 52V (aproape 1 kWh) împinge autonomia până la 60 de km. Șasiul solid din aliaj de aluminiu susține o greutate maximă de 120 kg, iar roțile pneumatice sunt de 10.5 inch și vin cu anvelope tip off-road. Suspensiile TPU asigură o rulare lină, iar cele 7 LED-uri din dotare îți permit să ajungi în siguranță la destinație chiar și pe timpul nopții.

La Black Tech ai plata în rate și livrare în siguranță la easybox!

Produsele comandate de pe blacktech.ro, pot ajunge acum și în easybox-ul din apropierea casei tale! Din dorința de a oferi clienților cea mai bună experiență de shopping, livrăm comenzile în siguranță la EASYBOX – ridici coletul când vrei tu, de unde vrei tu!

În plus plătești fără grijă tot ce ți-ai comandat – pentru că avem opțiunea de plată în 4 rate fără dobandă prin Credit Europe Bank și Banca Transilvania, dar și până la 60 rate, prin TBI bank!

E important să știți că promoțiile se regăsesc și în Xiaomi Store Mega Mall, până pe 20 noiembrie.

Black Tech este activ în România din 2018, când a devenit importator direct și distribuitor al produselor Xiaomi pe piața locală. În 2019 am deschis primul Xiaomi Store din țara noastră, pentru ca apoi să aducem oficial în România și alte branduri de top la nivel global – produse smart de la Aqara, Yeelight, Tronsmart, Jimmy, Kugoo, Vsett, Oclean, 70Mai, Yesoul, Petkit. In plus, Black Tech este partener autorizat Oppo și Vivo. Retailerii către care Black Tech livrează sunt jucătorii importanți din piață: eMAG, PCGarage, evoMAG, Altex, Carrefour, Decathlon, dar și marii operatori telecom Vodafone și Orange.

