Revelion în Maroc – 11 zile de magie orientală, din Medina până în deșert

O călătorie prin cele mai frumoase orașe ale Marocului

Circuitul include zbor din București către Casablanca, cu escale operate de companiile Air France și KLM, iar transportul la sol se face cu autocar sau microbuz local, astfel încât să te bucuri de un ritm confortabil de vizitare. Pe tot parcursul vacanței vei fi însoțit de ghid român și vei avea ghizi locali în orașele-cheie: Fez, Rabat, Marrakesh și Ouarzazate.

În Casablanca, orașul modern al Marocului, vei începe circuitul cu două nopți de cazare și vei putea admira faimoasa Moschee Hassan II, una dintre cele mai impresionante din lume. Apoi, itinerariul continuă către Marrakesh, un oraș plin de viață, unde sunetul tobelor și aromele condimentelor te învăluie la fiecare pas.

Vei petrece, de asemenea, nopți în orașe emblematice precum Ouarzazate, cunoscut ca „Poarta către deșert”, și Fez, cu ale sale medine medievale și tăbăcării tradiționale. Nu lipsește nici Rabat, capitala administrativă a Marocului, unde vei descoperi o latură mai elegantă și liniștită a culturii marocane.

Revelion sub cerul Africii și aventură în deșert

Unul dintre momentele de referință ale acestui circuit este, fără îndoială, experiența din Desertul Sahara. Vei petrece o noapte în zona Erfoud-Merzouga, unde te vei bucura de o plimbare cu cămila printre dunele aurii și de o excursie cu vehicule 4×4, până la marginea nesfârșită a nisipurilor. Este o experiență magică, cu cer înstelat și tăcere deplină – cadrul perfect pentru un final de an cu adevărat special.

Marrakech. Foto: Unsplash

10 nopți de cazare, mic dejunuri și servicii complete

Circuitul include 10 nopți de cazare în hoteluri de 3 și 4**, în regim cu mic dejun, precum și transferurile aeroport-hotel-aeroport și toate tururile prevăzute în program. Vei avea ocazia să descoperi atracții iconice, să te plimbi prin souk-uri aglomerate, să te răsfeți cu ceai de mentă și să admiri arhitectura inconfundabilă a palatelor și moscheilor.

Reducere Last Minute

Pentru plecarea din 30 decembrie, Europa Travel oferă o reducere Last Minute , aplicată direct în prețul final. Este o oportunitate excelentă de a combina sărbătorile de iarnă cu o călătorie exotică, la un preț avantajos, într-unul dintre cele mai fotogenice colțuri ale lumii.

Alte idei pentru Revelion?

Dacă încă îți conturezi planurile de sărbători, Europa Travel îți pune la dispoziție o gamă variată de oferte de Revelion, în Asia, Europa, Africa sau America de Sud. De la Lisabona și Istanbul, până la Thailanda, Japonia sau Peru, ai de unde alege. Poți consulta toate variantele disponibile pe pagina dedicată ofertelor de Revelion .

Informații și rezervări rapide

Pentru mai multe detalii despre acest circuit sau pentru rezervări, ne poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702. De asemenea, toate ofertele sunt disponibile online, pe europatravel.ro, unde poți consulta programul complet al fiecărui circuit și poți cere o ofertă personalizată.

Petrece Revelionul într-un cadru complet diferit, între palate orientale, medine colorate și dunele Saharei. Cu Europa Travel, Marocul devine o poveste reală în care tu ești personajul principal.

Foto: Unsplash

