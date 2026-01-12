Însă, atunci când aceste secreții devin prea dense sau sunt produse în exces, pot provoca disconfort, tuse persistentă, senzație de „piept încărcat” și dificultăți de respirație. În acest context, fluidizarea și eliminarea eficientă a secrețiilor bronșice devin esențiale pentru menținerea sănătății aparatului respirator, dar și pentru prevenirea unor eventuale complicații.

Ce sunt secrețiile bronșice și de ce se acumulează?

Secrețiile bronșice sunt formate în principal din mucus, apă, proteine și celule ale sistemului imunitar. În condiții normale, ele sunt fluide și se elimină natural prin mișcarea cililor de la nivelul bronhiilor. Problemele apar atunci când mucusul devine vâscos, lipicios și greu de eliminat.

Acest fenomen poate fi cauzat de infecții respiratorii (răceli, gripe, bronșite), expunerea la fum de țigară, poluare, aer uscat, alergii sau afecțiuni cronice precum astmul ori bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC). Deshidratarea și un sistem imunitar slăbit pot contribui, de asemenea, la îngroșarea acestor secreții.

De ce este importantă fluidizarea secrețiilor?

Secrețiile bronșice dense favorizează stagnarea mucusului în căile respiratorii, creând un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor și virusurilor. Fluidizarea acestora ajută la:

eliminarea mai ușoară prin tuse productivă;

reducerea frecvenței și intensității episoadelor de tuse;

ameliorarea respirației;

scurtarea duratei infecțiilor respiratorii;

prevenirea complicațiilor pulmonare.

Ingrediente precum acetilcisteina, cimbrul de cultură, extractul de fructe și flori de soc și vitamina C pot juca un rol important în susținerea sănătății căilor respiratorii, atunci când sunt integrate într-o rutină echilibrată, alături de un stil de viață sănătos și măsuri adecvate de îngrijire.

Acetilcisteină

Acetilcisteina este unul dintre ingredientele cunoscute și utilizate pentru efectul mucolitic. Aceasta acționează prin ruperea legăturilor dintre moleculele de mucus, ceea ce duce la reducerea vâscozității secrețiilor bronșice. Rezultatul este un mucus mai fluid și, de aceea, mai ușor de eliminat prin expectorație.

Pe lângă efectul mucolitic, acetilcisteina are și proprietăți antioxidante, contribuind la protejarea celulelor respiratorii împotriva stresului oxidative (acțiune cu potenţial distructiv la nivel celular). De aceea, este frecvent recomandată în infecții respiratorii acute, bronșite sau în afecțiuni respiratorii cronice.

Cimbrul de cultură

Cimbrul de cultură este o plantă medicinală utilizată de secole pentru sănătatea aparatului respirator. Extractele de cimbru conțin compuși activi precum timolul și carvacrolul, recunoscuți pentru proprietățile lor expectorante, antiseptice și antispastice.

Cimbrul ajută la relaxarea musculaturii bronșice, stimulează eliminarea secrețiilor și calmează tusea iritativă. În plus, are un efect ușor antimicrobian, contribuind la combaterea infecțiilor respiratorii.

Extract de fructe și flori de soc

Socul este apreciat atât pentru fructele sale, cât și pentru flori, fiind o sursă bogată de flavonoide, antioxidanți și compuși cu efect antiinflamator. Extractul de fructe și flori de soc susține fluidizarea secrețiilor bronșice și stimulează mecanismele naturale de apărare ale organismului. În plus, socul poate ajuta la reducerea inflamației căilor respiratorii și la calmarea tusei, fiind adesea utilizat ca adjuvant în răceli, gripe și infecții respiratorii superioare.

Vitamina C

Vitamina C joacă un rol important în menținerea sănătății sistemului respirator. Aceasta contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, ajutând organismul să lupte mai eficient împotriva infecțiilor care duc la acumularea secrețiilor bronșice.

De asemenea, vitamina C are proprietăți antioxidante, protejând mucoasa respiratorie și susținând procesele de vindecare. În perioadele de boală, un aport adecvat de vitamina C poate contribui la reducerea duratei și severității simptomelor respiratorii.

5 sfaturi pentru eliminarea secrețiilor bronșice

Pe lângă utilizarea ingredientelor cu efect mucolitic și expectorant, există și alte metode simple care pot ajuta la fluidizarea secrețiilor bronșice:

hidratarea corespunzătoare, prin consumul de apă, ceaiuri calde sau supe;

umidificarea aerului din locuință;

evitarea fumatului și a expunerii la fum sau alte tipuri de poluanți;

inhalarea de vapori calzi;

adoptarea unei poziții corecte în timpul tusei, pentru a facilita expectorația.

BronhoSuport Acetilcisteină de la Naturalis sub formă de comprimate efervescente, se bazează pe o formulă complexă pe bază de acetilcisteină, vitamina C și extracte naturale din flori și fructe de soc și cimbru de cultură.

Produsul este conceput pentru a susține buna funcționare a sistemului respirator și pentru a contribui la menținerea imunității, în special în sezonul rece sau în condiții care afectează confortul respirator.

Formula efervescentă permite o administrare ușoară și o absorbție rapidă a ingredientelor active, oferind astfel un sprijin optim pentru starea generală de bine. Comprimatele sunt recomandate adulților, dar și copiilor cu vârsta de peste 12 ani.

BronhoSuport Acetilcisteină se poate achiziţiona din farmaciile Catena şi online de pe Springfarma.com.

Sursa foto: https://www.naturalis.ro/