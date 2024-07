Anitta e și ea la doi pași de România. Artista fenomen a susținut primul concert din turneul său european într-una dintre cele mai fierbinți locații: Ibiza. În următoarele 10 zile aceasta va electriza publicul din Madrid, Barcelona, Milano și Londra. Din marile orașe europene, Anitta aterizează direct la Costinești, acolo unde va concerta, pentru prima oară în România, pentru festivalieri.

,,Beach, Please!” A debutat în anul 2022, pe plaja de la Costinești, la inițiativa lui Andrei Șelaru (Selly) și Lucian Ștefan (Global) într-o variantă mult mai restrânsă, de doar 30.000 de participanți. Audiența festivalului aproape s-a triplat de la un an la altul. Aproximativ 80.000 de oameni au venit la cel mai mare festival urban de la malul mării ȋn cea de-al doilea an, iar ȋn 2024 sunt așteptate peste 200.000 de persoane. Investiția din acest an se ridică la 12 milioane de euro, dintre care șapte milioane înseamnă costuri alocate pentru artiști. 20 de artiști internaționali vor urca pe scena de la Costinești în acest an, iar cel mai așteptat este Travis Scott. Prestația lui fiind cea mai scumpă din intreg line-up-ul. Organizatorii au plătit 2,5 milioane de dolari pentru ca artistul să vină la Beach, please!2024.

