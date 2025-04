„La unele am avut note mici, la unele note mari”

Ciolacu a promis să-și prezinte public diplomele de Bacalaureat și de facultate după alegerile prezidențiale. „Am și foile matricole. Și eu m-am minunat, la unele am avut note mici, la unele note mari”, a declarat premierul.

Întrebat despre posibilitatea numirii unui judecător CCR cu note slabe, similar cazului Bogdan Licu (cel care a avut nota 5 în facultate), Ciolacu a evitat un răspuns direct. În schimb, a redirecționat discuția către propriile sale realizări academice, promițând să le facă publice.

„Aduceți-vă aminte câtă pasiune a fost pentru această minciună și cât de mult a fost împinsă. Poate și eu am reacționat greșit”, a adăugat premierul, referindu-se la controversele anterioare legate de educația sa.

Marcel Ciolacu spune că a fost „crucificat” pentru zborurile private, spre deosebire de Klaus Iohannis

În ceea ce privește scandalul zborurilor private de la Nordis, Ciolacu a subliniat că nu putea anticipa anchetarea Laurei Vicol pentru delapidare. El a insistat că a prezentat dovezi ale plăților făcute din fonduri personale.

„Eu am zburat cu niște avioane, am adus facturile, am adus chitanțe, am dovedit că mi-am plătit din banii mei”, a declarat Ciolacu în emisiune. Premierul a făcut o comparație cu fostul președinte Klaus Iohannis, acuzându-l că a folosit avioane private pe bani publici. „Asta este diferența. Eu am fost crucificat pentru acest lucru”, a concluzionat Ciolacu.

Povestea diplomelor

În timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale de anul trecut, Marcel Ciolacu declara că a dat examenul de Bacalaureat în 1986 și că media sa a fost „suficient de bună”, dar a spus că nu își amintește exact nota. La o zi distanță de aceste declarații, anunța că a găsit diploma, iar media sa de Bacalaureat a fost 7,03, fără să arate însă documentul cu pricina.

Apoi, a susținut că a găsit și diploma de licență de la facultate, unde ar fi luat media 9. „Sper că s-au lămurit din acest moment şi nu o să vină cineva acum să mă întrebe ce culoare de pix am folosit acum 38 de ani sau ce tip de stilou am folosit când am avut examenul de licenţă”, declara atunci Ciolacu.

