Acuzații de șantaj după o dispută comercială

Curtea de Apel București a pronunțat la începutul lunii februarie 2025 sentința finală într-un proces de șantaj deschis în 2019, pe numele lui M.N.R., reprezentant al companiei Poseidon Electronics, care comercializa produse electronice prin intermediul eMAG. Dosarul de șantaj a fost deschis la plângerea Dante International (compania care deține eMAG), parte vătămată în dosar fiind și fostul director al departamentului Marketplace al eMAG, plecat între timp din companie.

Potrivit documentelor studiate de Libertatea, totul a început în 2019, când contul de vânzător al firmei Poseidon de pe platforma Marketplace a eMAG a fost suspendat pe o durată de 7, respectiv 4 zile. Considerând că suspendarea contului de către eMAG a fost abuzivă, omul de afaceri l-a contactat pe directorul departamentului Marketplace cu deschiderea unui proces, cu reclamație la Consiliul Concurenței și cu defăimarea în presă. În schimbul renunțării la orice pretenție, omul de afaceri a cerut 90.000 de euro.

În susținerea pretențiilor sale, omul de afaceri a prezentat și o ofertă de vânzare a companiei (de către un fost angajat al eMAG), dar vânzarea nu s-a concretizat din cauza suspendării contului.

Chemat la sediul eMAG și înregistrat pe ascuns

La auzirea pretențiilor omului de afaceri și a amenințărilor acestuia, directorul eMAG l-a contactat pe un coleg al său, martor în proces, și l-a anunțat că este supus unor presiuni din partea omului de afaceri care cere „mai mult indirect o serie de avantaje”.

Martorul din interiorul eMAG a declarat în proces că „o campanie negativă în presă combinată cu o sesizare a Consiliului Concurenței urmată de un control din partea acestei instituții ar fi afectat din punct de vedere economic activitățile firmelor din grupul eMAG chiar în perioada în care se fac pregătirile pentru evenimentul Black Friday”.

Același martor a mai declarat că „în contextul unei campanii de defăimare mediatică și a unei plângeri la Consiliul Concurenței”, directorul Marketplace ar fi avut de suferit în relația cu conducerea companiei și cu subordonații săi, „putându-se ajunge la destituirea din funcție sau chiar concedierea de către directorul general în situația în care aceste acțiuni ar fi avut consecințe financiare însemnate”.



Astfel, fiind convinși „de injustețea pretențiilor”, reprezentanții eMAG l-au chemat pe omul de afaceri la sediul eMAG „pentru a discuta pretențiile acestuia”. Toată discuția, care a avut loc în 24 octombrie 2019, a fost însă înregistrată, fără știrea „musafirului” de la sediul eMAG.

Discuția din biroul directorului eMAG

Cu ocazia întâlnirii de la sediul eMAG, afaceristul le-a spus reprezentanților companiei că este dispus să renunțe la toate demersurile cu care a amenințat în schimbul sumei de 90.000 de euro, „promițând că va trece sub tăcere aspectele pe care le cunoaște, fiind dispus chiar să încheie un contract de confidențialitate”. „Dacă îmi iau banii, ați văzut că am zis, fac contract de confidențialitate”, spune omul de afaceri, potrivit înregistrării de la dosar.

În cadrul discuției înregistrate, oficialii eMAG încearcă să afle care sunt pretențiile acestuia pentru a închide disputa. „Dar ce treabă are Consiliul Concurenței?”, întreabă, la un moment dat, unul dintre reprezentanții companiei. „Consiliul Concurenței are pentru că se poate demonstra prin destul de multe probe că totuși eMAG a fost abuziv pe relația cu partenerii. Și au fost foarte, foarte multe probe….”, le spune omul de afaceri oficialilor eMAG.

„Zi-mi o sumă pentru Consiliul Concurenței și pentru presă”

„Ai zis și de presă. La presă ce vrei să spui?”, a fost o altă întrebare adresată reprezentantului Poseidon Electronics cu ocazia discuției. „Asta știe avocatul, mai bine nu răspund la asta”, a venit răspunsul acestuia. Oficialii eMAG i-au mai transmis că nu îi interesează procesul civil deschis împotriva companiei pentru că e dreptul lui să reclame în instanță.

„Eu vreau să știu așa: ce vrei ca să nu ne reclami la Consiliul Concurenței sau ca să nu ne dai în presă? (…) Zi-mi o sumă pentru Consiliul Concurenței și pentru presă, astea două să ți le închizi cu mine. Cu procesul din partea mea, dacă vrei sau nu vrei să ne împăcăm cu procesul, aia se face mediere între părți”, a insistat unul dintre reprezentanții eMAG.

Membru al unui partid politic și apropiat de trei deputați

Reprezentantul Poseidon Electronics a transmis că este dispus să negocieze și că, dacă ar fi ajuns la o înțelegere mai devreme ar fi solicitat daune de doar 60.000 de euro, dar la momentul respectiv dorește să i se achite daune de 90.000 de euro în trei tranșe, arătând că aceasta este o sumă mică în comparație cu daunele care ar putea fi produse prin campania de presă: „Pentru mine, pentru dumneavoastră e nimic, tocmai, dacă presa generează pierderi în valoare de milioane de euro, la mine e o sumă de nimic, eu îmi repar firma sau fac altceva”.

În urma discuției din sediul eMAG, reprezentanții companiei au depus plângere pentru șantaj împotriva omului de afaceri, iar bărbatul a fost trimis în judecată pentru șantaj. În rechizitoriu s-a arătat că în cadrul discuțiilor de la sediul eMAG, reprezentantul Poseidon Electronics le-a transmis oficialilor companiei că „este membru al unui partid politic (Uniunea Salvați România) și că este apropiat de trei deputați ai acestui partid, iar anul viitor (n.r.) acest partid politic va veni la guvernare, iar el va candida din partea acestui partid la funcția de primar al sectorului 2 București”.

„Mi-au făcut niște belele și am reușit să le scot o sută de mii de euro daune”

În urma plângerii pentru șantaj depuse de eMAG, telefonul omului de afaceri a fost pus sub ascultare. Astfel, procurorii au interceptat o discuție în care bărbatul le spune părinților lui că a avut grijă să ceară 90.000 de euro plus cheltuieli de instrumentare a dosarului. „Și ei le achită, nu am probleme. Că au zis că i-am prins bine, bine, Black Friday, și ei acuma, ți-am zis, au zeci de milioane, sute de milioane vânzări și nu au timp de mine”, spune el, potrivit unei stenograme de la dosar.

Ziua următoare, bărbatul a fost interceptat vorbind cu o persoană căreia îi spune că se află la sediul eMAG pentru a semna înțelegerea. „Mi-au făcut niște belele și am reușit să le scot o sută de mii de euro daune. Și astăzi îmi semnează plata eșalonat. (…) Un an am strâns niște probe și le-am arătat după aia că inclusiv cu Consiliul Concurenței aveau probleme. Și aicea îi durea pe ei. Au zis că achită oricât daune, dar să nu mă duc la Consiliu (n.r. – Concurenței). Probabil că știu că le dă între unu și patru la sută amendă și la cifra lor de trei sute de milioane de euro, îți dai seama, cuantifică și tu”, este interceptarea unei alte discuții.

Flagrantul organizat după semnarea acordului de confidențialitate

Fără să știe că împotriva sa este deschis un dosar penal de șantaj, reprezentantul Poseidon Electronics a mers în data de 1 noiembrie 2019 la sediul eMAG pentru semnarea acordului de confidențialitate discutat cu ocazia întâlnirii. Odată ce documentele au fost semnate, afaceristul le-a spus oficialilor eMAG că este „un tip foarte persuasiv”.

„[..] și am… stilul ăsta, mai pot să scot amiabil niște chestii uneori pe lângă legal, discuțiile astea, un departament amiabil face mult, adică eu cred că am un stil persuasiv, pot să fac un client… de îl fac să renunțe… sau să vrea mult mai puțin.. (…) Da… și fiecare cuvânt îl cântăresc, adică semnificația, da? Cuvântul e foarte important să nu fie amenințare, dar nici slăbiciune, există cuvinte care atârnă uneori exact pe mijloc, pe mediu…”, le-a explicat bărbatul celor de la eMAG, înainte de a părăsi sediul lor.

După semnarea acordului de confidențialitate, omul de afaceri a primit suma de 13.582 de lei pentru plata taxei judiciare din procesul civil, care ar urma să fie oprit ca urmare a înțelegerii, și a părăsit clădirea. La ieșire, bărbatului i-a fost organizat flagrantul, fiind găsite asupra sa suma de 13.582 de lei și acordul de confidențialitate prin care se obliga să mențină confidențialitatea informațiilor din dosarul de la Tribunalul București și „să nu divulge presei sau oricărei persoane fizice sau juridice informații din dosarul respectiv și să nu depună o plângere la Consiliul Concurenței”. Acordul prevedea inclusiv interdicția de divulgare a informațiilor din dosarul civil Consiliului Concurenței.

În urma flagrantului și a anchetei, omul de afaceri a fost trimis în judecată pentru șantaj, fiind acuzat că a încercat „obținerea unei compensații bănești prin șantaj (amenințare cu sesizarea Consiliului Concurenței și cu publicitate negativă prin presă), nu prin negociere și concesii reciproce”.

Acordul de confidențialitate odată picat, procesul civil deschis de Poseidon Electronics a continuat, fiind pierdut de firmă atât în primă instanță, cât și în apel. Potrivit datelor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, sentința din apel a Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs, dar platforma nu oferă detalii referitoare la exercitarea căii de atac.

Apărarea inculpatului

Prima fază a procesului de șantaj s-a judecat la Judecătoria Buftea. Acuzatul a declarat că „nu a urmărit să-i șantajeze pe angajații eMAG, deoarece doar i-a informat cu privire la dreptul său de a face plângere la Consiliul Concurenței”. Omul de afaceri s-a mai apărat, spunând că angajații eMAG „au insistat pe parcursul discuției asupra sumei de bani pe care o dorește pentru a nu formula plângere la Consiliul Concurenței și la alte instituții, dar și pentru a nu îi ataca prin presă, aducând în discuție acest subiect de circa 5 ori, doar cu scopul de a crea aparența unui șantaj”.

Bărbatul s-a mai apărat în proces, spunând că „nu a afirmat în mod serios că va declanșa o campanie de presă împotriva imaginii eMAG, ci doar că, în cursul întâlnirii din 1.11.2019, a bravat când a susținut că avocatul lui are cunoștințe la posturi de televiziune”.

Achitat în primă instanță

Judecătoria Buftea l-a declarat nevinovat pe afacerist, arătând că „«ameninţarea» cu un drept, dreptul de petiţionare în speţă, nu poate constitui o ameninţare în sensul legii penale, întrucât această «ameninţare» nu este de natură a deturna şi influenţa factorul volitiv al unei persoane fizice”.

„Chiar și în situația formulării unei plângeri către Consiliul Concurenței, persoana vătămată avea dreptul de a-și recupera prejudiciul cauzat dacă plângerea formulată ar fi fost exercitată cu rea-credință, abuzul de drept putând fi sancţionat pe cale civilă, iar nu pe calea unei plângeri penale”, se arată în sentința nedefinitivă a Judecătoriei Buftea.

Judecătorul și-a mai justificat decizia de achitare, subliniind că „modalitatea în care a acționat persoana vătămată prin purtarea unor discuţii repetate şi crearea senzaţiei că cererea inculpatului este întemeiată şi că i se va da curs, prin înregistrarea primei întâlniri din luna septembrie cu un reportofon, arată modul calculat al persoanei vătămate, și în niciun caz o persoană constrânsă în vreun fel”.

„Instanța apreciază că starea de temere a persoanei vătămate nu se datorează acțiunilor inculpatului, ci tocmai faptului că aceasta nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu în mod corespunzător în calitate de director al departamentului eMAG Marketplace, iar în urma reclamațiilor formulate de inculpat exista posibilitatea ca persoana vătămată să își piardă locul de muncă și Dante International SA să fie sancționată substanțial prin aplicarea unei amenzi al cărei cuantum ar fi fost raportat la cifra de afaceri a societății”, se mai arată în hotărârea Judecătoriei Buftea.

Declarat nevinovat și în apel

Nefiind definitivă, hotărârea Judecătoriei Buftea a fost atacată cu apel, care s-a judecat la Curtea de Apel București. Aici, decizia Judecătoriei Buftea a fost menținută.

Judecătorii Curții de Apel București au arătat că în momentul în care a aflat că reprezentantul Poseidon Electronics vrea ca firma sa să fie despăgubită, directorul Marketplace „nu numai că nu i-a învederat inculpatului că societatea în cadrul căreia era angajat ca director al departamentului de vânzări online eMAG Marketplace nu era deschisă la negocieri cu privire la acele solicitări și că legalitatea și temeinicia lor urma a fi analizată de către instanța de judecată deja sesizată, dar a și avut inițiativa convocării inculpatului la o întrevedere, în scopul de a afla care sunt cu adevărat doleanțele acestuia”.

Judecătorii au arătat că directorul Marketplace și alți angajați ai Dante International „aveau posibilitatea neîngrădită de a se opune în mod ferm, clar și concret solicitărilor inculpatului, în condițiile în care cunoșteau că la nivelul societății se luase hotărârea de a nu fi satisfăcute aceste pretenții”.

Curtea de Apel a subliniat că „persoana vătămată a preferat să se angajeze în negocieri repetate cu inculpatul pentru a-i induce falsa impresie că ar fi de acord cu revendicările lui”, iar în aceste condiții „nu se poate vorbi despre existența unor fapte de constrângere care să o fi determinat pe persoana vătămată să achieseze la pretențiile inculpatului”. Sentința Curții de Apel București este definitivă.

Libertatea a încercat să obțină un punct de vedere atât din partea bărbatului judecat în dosar și declarat nevinovat, cât și din partea eMAG, dar părțile implicate nu au răspuns.

