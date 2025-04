Simptomele nu au trecut, iar vedeta a ajuns astăzi din nou la spital. În urmă cu o săptămână și jumătate, vedeta a ajuns la camera de gardă, după câteva zile în care s-a simțit rău.

Recent, Gabriela Cristea spunea în mediul online că nu se simte bine încă, asta pentru că se confrunta cu o viroză de sezon. Vedeta spune că starea ei de sănătate este momentan precară, iar astăzi a ajuns din nou la spital.

„Și starea mea de sănătate e încă precară. Laringita mi-a dat niște reacții urâțele că m-a adus din nou la spital. Doar că e weekend. Am avut o noapte oribilă, dar acum sunt mai bine”, a scris Gabriela Cristea, pe Instagram.

Gabriela Cristea s-a retras din televiziune după 31 de ani de carieră, surprinzându-și atât fanii, cât și apropiații. Soțul său, Tavi Clonda, a dezvăluit de unde vin acum banii în familie.

Demisia de la Antena Stars, anunțată în ianuarie, i-a surprins chiar și pe apropiați, însă vedeta nu regretă deloc schimbarea.

„E bine acum, mult mai bine. Am și eu timp mai mult. La fel și ea. Nu-mi vine să cred că după-amiezile am cu cine să le petrec. Nu mai am stresul ăla că trebuie să ajung acasă până la o anumită oră. Pot veni și mai târziu”, a declarat Tavi Clonda, recent, pentru Cancan.

Soțul vedetei, Tavi Clonda, a vorbit recent despre noua viață a cuplului și a dezvăluit că Gabriela se concentrează acum pe proiectele sale online, dar mai ales pe cofetăria pe care o deține.

„Se apucă de cozonaci, pentru cofetăria online și cea fizică. Asta îi ia timp mult acum. Se pregătește, trebuie să ia materialele. De asta nu mă ocup, sunt băgat în suficient de multe. Mi-am deschis acasă și propriul studio și am de lucru”, a adăugat artistul.

