Începând cu luna octombrie 2024, WeReload își consolidează prezența pe piața de conectivitate digitală internațională prin semnarea a trei contracte strategice cu lideri în domeniul beneficiilor pentru angajați: Edenred, MyBenefits și Up România. Aceste parteneriate strategice deschid accesul la un ecosistem extins de peste un milion de angajați din companii de top din România și la un total de peste trei milioane de utilizatori.

Prin aceste parteneriate, WeReload aduce o soluție de conectivitate mobilă digitală fiabilă și rentabilă pentru un segment extins de utilizatori, facilitând accesul la internet în peste 200 de destinații. Alin Bucsai, co-fondator WeReload, a evidențiat impactul acestor colaborări: „Parteneriatele cu Edenred, MyBenefits și Up România reprezintă un punct esențial în strategia noastră de scalare și creștere. Aceste colaborări ne permit să ne extindem soluțiile eSIM către un public mult mai larg, facilitând conectivitatea globală la prețuri extrem de competitive.”

De asemenea, reprezentanții partenerilor și-au exprimat susținerea față de această inițiativă inovatoare. Ștefan Toderiță, Director de Parteneriate & Strategie Edenred, a declarat: „Integrarea WeReload în platforma Benefit ne permite să oferim o soluție eficientă și cost-eficientă de conectivitate internațională. Edenred continuă să fie un promotor al flexibilității și al optimizării beneficiilor angajaților, iar colaborarea cu WeReload este un pas important în această direcție.”

Recomandări Afacerile românești ale familiei Irinei Vlah, candidata prorusă la președinția Republicii Moldova. Opozanta Maiei Sandu, decorată de patriarhul Kirill

Adriana Manea, Senior Business Development Manager la MyBenefits, a adăugat: „Parteneriatul cu WeReload oferă clienților noștri acces la soluții de conectivitate pentru vacanțe sau călătorii de afaceri, la prețuri foarte avantajoase.”

Loredana Vatavoiu, Director de Marketing & Comunicare la Up România, a subliniat: „La Up România, căutăm permanent soluții inovatoare pentru a îmbunătăți experiența angajaților. Parteneriatul cu WeReload ne permite să le oferim acces la servicii digitale de top, consolidând flexibilitatea și eficiența în gestionarea beneficiilor.”

Next to come

Această extindere strategică reprezintă doar începutul pentru WeReload, care urmărește să își întărească prezența pe segmentul B2B și să se implice în noi colaborări cu jucători din industrii precum turismul și telecomunicațiile, atât pe piața națională, cât și la nivel internațional. Startup-ul din Iași se concentrează pe îmbunătățirea constantă a aplicației și pe dezvoltarea unei experiențe de utilizare de neegalat.

De la lansarea aplicației sale pe Google Play și App Store la sfârșitul lui 2024, WeReload a atins peste 10.000 de descărcări, un indicator clar al cererii în creștere pentru soluțiile sale de conectivitate. Mai mult, participarea în programe de accelerare și incubare precum Rubik Hub, Innovation Labs și Venture Accel a jucat un rol crucial în consolidarea capacității sale de a răspunde nevoilor utilizatorilor din întreaga lume.

Recomandări „I-am întins bucuros mâna și mi-a aruncat cu un lichid în față. Am crezut că îmi dăduse cu acid”. Fragmente exclusive din cartea „Patriot. Memorii” de Aleksei Navalnîi, care va apărea în România pe 22 octombrie (II)

Calling for the Future

Recent, WeReload a fost selectată pentru cohorta a 7-a a programului Rubik Garage și pentru acceleratorul Fil Rouge Capital (FRC2024), programe dedicate startup-urilor cu potențial mare de extindere la nivel european. Aceste oportunități oferă companiei un nou impuls de creștere și contribuie la consolidarea sa ca lider în soluții digitale de conectivitate.

WeReload își propune să devină un jucător important în industria de eSIM-uri, redefinind conectivitatea globală prin soluții eficiente, accesibile și inovatoare. Această viziune ambițioasă reflectă angajamentul startup-ului din Iași de a aduce pe piață tehnologii de ultimă generație și de a răspunde nevoilor în continuă schimbare ale utilizatorilor din întreaga lume.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News