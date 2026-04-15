Westwing își consolidează prezența în România alături de Creative Market

Prin această colaborare, Creative Market va gestiona activitățile de relații publice ale Westwing, incluzând comunicarea corporate, lansările de colecții, colaborările speciale și proiectele editoriale. Obiectivul principal este creșterea vizibilității brandului și poziționarea acestuia ca un reper inspirațional în zona de home & living, atât pentru consumatori, cât și pentru profesioniștii din industrie.

Westwing este recunoscut pentru selecția sa atent curatoriată de produse pentru casă, precum și pentru conținutul inspirațional care definește conceptul de „Beautiful Living” — un stil de viață estetic, personalizat și accesibil.

Fondat în 2011 de Delia Lachance și alți patru co-fondatori, brandul cu sediul în München a devenit una dintre principalele destinații premium de Home & Living din Europa. Activ în peste 23 de țări, Westwing oferă o experiență integrată care include platforma de e-commerce, campanii Daily Specials, magazine fizice, servicii dedicate de design interior și soluții B2B.

Prin campanii creative și storytelling relevant, Creative Market își propune să aducă mai aproape de publicul din România universul Westwing — un spațiu în care designul întâlnește funcționalitatea, iar fiecare detaliu contribuie la crearea unui cămin autentic.

„Suntem încântați să începem acest parteneriat cu Westwing, un brand care redefinește modul în care oamenii își amenajează și trăiesc spațiul personal. Este o oportunitate de a construi împreună proiecte relevante și de impact pentru publicul local”, declară George Man, Owner & Managing Partner Creative Market.

La rândul său, Westwing își propune să își consolideze relația cu comunitatea din România prin inițiative care pun accent pe creativitate, inspirație și accesibilitate în designul interior.

Această colaborare reflectă angajamentul ambelor branduri de a livra conținut de calitate și experiențe relevante, într-un peisaj media în continuă evoluție.

Despre Creative Market

Creative Market este singura agenție de PR din România specializată exclusiv în fashion, beauty și lifestyle. Agenție independentă, cu sediul în București, reunește peste 14 ani de experiență și o echipă de profesioniști care dezvoltă strategii de comunicare 360° pentru branduri globale și locale.

Despre Westwing

Westwing, liderul european în e-commerce pe segmentul „Beautiful Living”, este prezent în 23 de țări europene și a înregistrat un volum brut de mărfuri (GMV) de 507 milioane EUR în 2025. Ca destinație premium dedicată pasionaților de design, oferă o experiență de brand unică prin colecția proprie Westwing Collection și o selecție atent curatoriată de branduri partenere.

Platforma integrată include Shop, campanii Daily Specials, magazine fizice, serviciul B2B (Westwing Business) și serviciul de design interior Westwing Design Service. Echipa Westwing lucrează în jurul unei misiuni comune: „să inspire oamenii să creeze locuințe care reflectă frumusețea deplină a vieții”. Fondată în 2011, compania are sediul în München și este listată la Bursa de Valori din Frankfurt din octombrie 2018.

Foto: Westwing

