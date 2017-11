Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. ”Știu că mă iubesc amândoi. Unul este responsabil, celălalt este bogat”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Bună, Adela,

Mă numesc Veronica și am o dilemă cu privire la doi bărbați. Mai pe larg, am cunoscut doi bărbați, unul acum trei luni și unul de câteva zile. Primul, cel de trei luni, este plecat în afară și ne-am întâlnit acum o lună de zile prima dată față în față. A fost totul foarte frumos și a durat 2 săptămâni pentru că a trebuit să plece. Mi-a plăcut acest bărbat și tot ce am trăit acele zile. Au rămas promisiuni că ne iubim și vorbim mai departe și, în vară, vreau să merg cu el acolo și, eventual, să ne căsătorim și să plecăm împreună din țară.

Cu cel pe care l-am cunoscut acum patru zile m-am întâlnit din prima seară. La fel, ne-am simțit foarte bine împreună, i-am plăcut foarte mult, m-a rugat insistent să renunț la oricine, dacă mai am și pe altcineva, și să rămân cu el și la fel, am plecat undeva la țară cu el, unde are o casă foarte frumoasă, am servit un vin acolo, ne-am sărutat, ne-am îmbrățișat, iar m-a rugat să rămân cu el, mi-a oferit cheile de la apartamentul lui, mi-a zis că tot ce este al lui poate și al meu, dacă accept să fim împreună.

Știu că mă iubesc amândoi, mereu îmi spun și unul și celălalt. La cel din afară mă încântă totul, faptul că este matur, știe ce vrea, felul cum mă privește, este cald, blând, cu bun simț. Cel de aici este la fel de afectuos, glumeț, deștept, cu simțul umorului. Și mă mai încânta că este bogat, adică are totul al lui: casă, apartament și lucrează într-o instituie de stat.

Învaţă-mă ce să fac, am nevoie de un sfat bun. Cu respect, aștept să-mi scrii. Mulțumesc!