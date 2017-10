Cum aş putea scapă de celulită şi de grăsimea de pe burtă ? După 2 naşteri m-am recuperat greu şi nu am dat importanţă aspectului meu. Medicul estetician Adina Alberts răspunde întrebărilor dumneavoastră şi oferă soluţii şi consultaţii gratuite pentru numeroase probleme. Nu trebuie decât să-i scrieţi pe adresa mediculesteticianraspunde@ringier.ro şi să urmăriți site-ul nostru pentru răspunsuri.

Este destul de dificil să mai puteţi reveni la silueta de dinainte de sarcini, doar prin masaje sau terapii de medicină estetică. Dar, oricum, ele trebuiesc încercate primele şi sunt necesare şi în etapa postchirurgicală pt a stabiliza rezultatele obţinute şi finaliza transformarea dvs estetică.

Deci:

1. Atenţie la dietă alimentară. Nu consumaţi, pe zi, mai multe calorii decât aveţi nevoie. Dacă într-o zi aţi exagerat, a2a zi ( maxim a3a zi) mâncaţi mult mai puţin, sau deloc.

2. Renunţaţi la gluten şi la alimente care stimulează poftă de mâncare ( ceapă, usturoi, dulciuri, cerealele din comerţ, sucuri, batoane proteice de slăbit, condimentele în exces, etc)

3. Consumaţi ceai de ghimbir în fiecare zi, câte o cană, cu aprox 1 oră înainte de masa principală. Vă va tăia pofta de mâncare.

4. Introduceţi în salatele şi mâncărurile gătite, feniculul. Este foarte aromat şi delicios. În plus, topeşte grăsimile şi scade pofta de mâncare.

5. Faceţi exerciţii fizice pentru tonifierea musculaturii abdominale.

6. Faceţi electrostimulare pe abdomen

7. Adresaţi-va clinicilor de specilaitate şi faceţi lipoliză pentru depozitele adipoase de pe abdomen. Aceasta constă în injectarea unui cocktail de substanţe care vor topi grăsimea localizată. Tratamentul nu este definitiv, el se poate repeta la 6 luni

8. Mai mult că sigur că veţi avea nevoie de lipoaspiraţia localizată. Este vorba de o operaţie care se desfăşoară sub anestezie generală. Rezultatele sunt definitive dacă sunt respectate întocmai indicaţiile postoperatorii.

La nivelul abdomenului sunt 2 zone cu grăsime: grăsimea loalizată sub piele, care poate fi scoasă prin lipoaspiraţie, şi grăsimea din profunzimea abdomenului, de la nivelul omentului. Această grăsime nu poate fi îndepărtată. De aceea, pentru a obţine rezultate cât mai bune, este nevoie de convergenţa a trei terapii: dietă pt a ţine sub control grăsimea de la nivelul omentului, exerciţii fizice şi/sau electrostimulări pentru a tonifia şi întări peretele muscular de la nivelul abdomenului, şi lipoaspiraţia pt a modela armonios depozitele adipoase de sub piele.

9. Foarte probabil că este necesară şi o abdominoplastie; acesată se aplică dacă există pe lângă grăsime în exces, şi piele prea multă, care atârnă dizgraţios şi care trebuie îndepărtată. Este o intervenţie chirurgicală de anvergură care necesită o pregătire preoperatorie minuţioasă. Este îndepărtată în bloc atât pielea în exces cât şi grăsimea aferentă.

10. Faceţi şedinţe de masaje endermologice săptămânale, pe toată perioada de vindecare post operatorie pentru a obţine rezultate netede, simetrice şi armonioase.

