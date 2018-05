Sondaj: Românii au medic, dar se tratează singuri. Riscurile automedicației

Deși peste 90% dintre respondenți au declarat că au un medic de familie, o treime dintre ei i-au trecut pragul doar în caz de boală sau în urmă cu mai mult de un an. De altfel, acest lucru este un indicator al faptului că mulți aleg să se trateze așa cum consideră de cuviință, pentru afecțiuni considerate ușoare, cum ar fi durerile de cap, durerile dentare sau stările generale de rău. Astfel, 73% au declarat că iau un analgezic dacă îi doare capul, chiar dacă durerea este acută și durează de câteva zile. Durerile de cap, deși comune, nu trebuie însă tratate cu superficialitate, mai ales în cazul asocierii cu alte simptome sau în cazul permanentizării acestora.

“Riscurile tratamentului după interpretarea personală a simptomelor sunt asemănătoare cu cele care apar după ce decizi să te urci la volan pentru că ai citit pe internet cum se conduce mașina. Pericolul în care te pui sau îi poți pune pe ceilalți este similar, chiar dacă sună dramatic comparația”, a explicat doctor Adrian Nicolau, medic primar medicină generală.

De asemenea, respondenții la sondajul Docbook au mai asociat stările febrile, tusea și voma cu gripa (36%), răceala (17%), cu intoxicația (12%) sau cu insolația (3%).

Durerile în piept sunt și ele interpretate cu lejeritate de către aproape jumătate dintre români. 23% consideră că acestea sunt semn de atac de cord, iar alți 17% le asociază cu stresul. Din fericire, un procent semnificativ, aproape 50%, consideră că, în cazul în care au astfel de dureri, este mai bine să nu facă interpretări personale, ci trebuie să apeleze la un medic. Nu se întâmplă însă acest lucru dacă durerile sunt trecătoare.

“Simptomele nu trebuie tratate independent, ci luate în ansamblu, alături de o mulțime de alte detalii. De exemplu, dacă ai dureri în piept, dar și fumezi, ai hipertensiune sau ești diabetic, sau pur și simplu ești trecut de prima tinerețe și ești stresat, o vizită la medic îți poate prelungi viața, la propriu. Totuși, automedicația nu trebuie exclusă total, pentru că asta ar duce la aglomerarea unui sistem și așa extrem de aglomerat. Ea trebuie însă limitată la lucruri banale și doar în lipsa factorilor de risc, cum ar fi fumat, hipertensiune, diabet, vârsta înaintată”, a mai explicat medicul Adrian Nicolau.

Durerile dentare, deseori ignorate

Printre durerile ignorate de români se numără și cele dentare. Mai mult de jumătate dintre români se tratează singuri și nu merg la dentist de la primele simptome stomatologice. De altfel, aceste răspunsuri vin în sprijinul studiilor anterioare făcute la nivel național, care arată că românii ajung la dentist doar când nu mai pot suporta durerile, deși specialiștii recomandă vizite din 6 în 6 luni.

“Automedicația are două fețe: una bună – de accesat cu măsură și discernământ, iar cealaltă, potențial periculoasă, care trebuie evitată. Riscurile automedicației sunt întârzierea, eroarea de diagnosticare, apariția complicațiilor afecțiunii și instalarea efectelor adverse. Categoriile cele mai expuse riscurilor automedicației sunt vârstele extreme, pacienții cu boli cronice progresive și pacienții care au o medicație de fond. În România, medicamentele cel mai des autoadministrate sunt antiinflamatoarele, analgezicele, antibioticele și OTC-urile”, a declarat Marinela Stănculete, medic specialist Medicină Generală.

Unu din șapte părinți își tratează singur copilul

“Studii recente efectuate la nivel european arată că un părinte din șapte își tratează copilul singur, că o femeie din patru își decide singură tratamentul după ce a căutat pe Google interpretarea simptomelor sau analizelor efectuate, în timp ce 73% dintre români și-au administrat singuri un tratament cu antibiotic. Am făcut propriul sondaj, care a confirmat în parte aceste cifre. Totodată, am primit un semnal clar: persoanele care au acces la o informație corectă aleg să se trateze responsabil. Tocmai de aceea, am inițiat această campanie referitoare la riscurile automedicației”, a precizat Cristian Barbu, fondator Docbook.

De ce nu merg românii la medic? În general din lipsa timpului, a banilor, dar și pentru că ei consideră că nu au nevoie de un medic. Impresia lor este că automedicația îi va ajuta să economisească timp și bani, însă adevărul este că pot ajunge la polul opus.

Sondajul Docbook a fost realizat online, în perioada 1-20 mai 2018. Au răspuns 578 de persoane, din mediul urban, în majoritate femei.

