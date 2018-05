”Fiecare campion aflat la un pas de victorie simte presiunea. Atunci te bazezi pe primul serviciu ca să treci peste. Din păcate, Simona nu are un serviciu foarte bun. În finala de anul trecut cu Ostapenko, în setul doi, la scorul de 3-0 în favoarea ei, Simona a pierdut 77% din mingile jucate cu primul serviciu! Apoi, în setul decisiv, Ostapenko a câștigat 79% din mingile jucate pe primul serviciu al romancei”, a dezvaluit Mouratoglou la Eurosport, unde are o emisiune de analiză.

Frica este marele adversar în calea româncei. ”Ca să câștige primul Grand Salm din carieră, Simona trebuie să fie mai îndrazneață! Pare că lucrează din greu la capitolul acesta”, a adăugat tehnicianul.

Finalele de Mare Șlem pierdute de Halep



2014, Roland Garros: 4-6, 7-6, 4-6 cu Maria Sharapova;

2017, Roland Garros: 6-4, 4-6, 3-6 cu Jelena Ostapenko;

2018, Australian Open: 6-7, 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki.

Înainte partidei cu Alison Riske, de astăzi (ora 18.30), Simona Halep a făcut declarații optimiste:

*Paris e oraşul meu preferat, îmi fac şi vacanţele aici. E un lucru frumos că am toţi apropiaţii alături de mine, cum e şi domnul Ţiriac, care m-a ajutat foarte mult să ajung pe primul loc. E o atmosferă plăcută în jurul meu şi le mulţumesc că mă susţin şi îmi dau energie pozitivă. *Turneul de la Roland Garros e foarte special pentru mine, deoarece am câştigat la junioare şi mi-a rămas acea amintire plăcută. Tot timpul mă simt ca acasă, de aceea, probabil, e un Grand Slam special pentru mine şi, de aceea, am făcut două finale aici”.