LIVETEXT Simona Halep – Karolina Pliskova, în sferturile de finală la Madrid. Liderul WTA conduce cu 6-2 la general.

WTA MADRID – sferturile de finală

Simona Halep (1) – Karolina Pliskova (6) 4-6, 3-6

FINAL

ACTUALIZARE 16.15. Simona Halep își cedează serviciul la 0. Karolina Pliskova o învinge clar pe româncă: 6-4, 6-3. Duelul a durat doar o oră și 9 minute. Pentru Simona urmează turneul de la Roma, apoi prezența la Roland Garros. ”Simo” rămâne prima în clasamentul mondial, după turneul de la Madrid.

ACTUALIZARE 16.11. Pliskova se menține în față, cu un break: 4-3. Cahill vine pe teren și o încurajează. În tribune sunt părinții Stania și Stere, dar și Nadia Comăneci.

ACTUALIZARE 15.57. Pliskova face primul break al setului: 2-1.

ACTUALIZARE 15.49. De unde în ultimele două jocuri nu-și cedase deloc serviciul, Simona Halep a pierdut primul set la Madrid. Începe cu dreptul setul doi, la serviciu. Fostul număr 1 WTA a fost peste actualul lider mondial.

FINAL PRIMUL SET

ACTUALIZARE 15.43. Pliskova câștigă la 0 game-ul 9, de serviciu, servind ca la carte și plimbând-o mult pe Simona. Schimburile au durat doar două minute. Karolina are primul set, 6-4, după 37 de minute. A fructificat a treia minge de set, dar prima pe propriul serviciu.

ACTUALIZARE 15.41. După ce a salvat două mingi de set, la capătul a patru egalități, Simona îl cheamă pe Darren Cahill, pentru sfaturi. Va trebui să returneze bine, ca să rămână în set. Halep îl ascultă pe australian, fără să-l privească în ochi. Urmează Pliskova la serviciu, care poate închide setul la 4.

ACTUALIZARE 15.29. După ce a avut 2-0, Simona se vede condusă cu 4-3 și un break de recuperat. Karolina lovește puternic și precis. În plus, îi merge bine serviciul. A câștigat game-ul 8 la 0!

ACTUALIZARE ora 15.20. Simona a pornit tare, cu break, 2-0, dar a fost iute prinsă din urmă: 2-2. Apoi, pe propriul serviciu, revine de la 0-30. Sportiva noastră caută a 16-a victorie consecutivă la MAdrid, unde este deținătoarea titlului în ultimele două sezoane.

Sportivele au intrat în arenă. Se anunță un meci pe cinste.



ACTUALIZARE 10 mai, ora 14.35. S-a terminat jocul Garcia – Navarro 6-2, 6-3. De la ora 15.00 va începe meciul Simonei, pe arena ”Manolo Santana”. Învingătoarea dina cest joc se va duela cu câștigătoarea partide Petra Kvitova (14) – Daria Kasatkina (14).

ACTUALIZARE 10 mai, ora 14.20. Meciul Simonei cu Karolina Pliskova începe după ce se termină partida Caroline Garcia – Carla Suarez Navarro. Sportiva din Franța conduce cu 6-2, 4-3, dar nu mai devreme de ora 15.00.

ACTUALIZARE 9 mai. ”Tragerea la sorţi a fost de tot rahatul pentru mine”, a afirmat miercuri Karolina, zâmbind. “Am întâlnit până acum numai adversare de care dai în semifinale sau în finală. Iar eu le-am întâlnit în primul tur, în al doilea şi în al treilea. Şi acum vine şi Simona, ca să fie prăjitura completă! Dar trebuie să văd cum lupt pentru calificare. Nu este nimic de pierdut, deşi ştiu că ei îi place acest turneu unde a fost de două ori campioană şi acum a ajuns în sferturi de finală. Trebuie să încerc ceva diferit”, a mai spus Karolina.

”Kristyna a avut şanse, asta e bine. Cred că eu sunt mai confortabilă în duelurile cu Halep. În semifinala de la Paris nu am pus multă forţă în lovituri, ci am intrat în schimburile de mingi, cumva similar cu partida de astăzi, dar mai agresiv. Cam aşa aş vrea să joc şi mâine”, a dezvăluit cehoaica Karolina Pliskova modul în care va pregăti meciul cu Simona Halep din ”sferturile” turneului WTA de la Madrid.

Partida Simona Halep – Karolina Pliskova se va disputa joi, 10 mai, de la ora 15.00.

ACTUALIZARE 9 mai. Simona Halep a vorbit de meciul din sferturile de finală cu Karolina Pliskova. ”Este mereu dificil să joc împotriva surorilor Pliskova, pentru că au un serviciu puternic, lovesc mingea foarte puternic. Știu că va fi foarte dificil. Voi fi pregătită, mă voi concentra pe propriul joc şi vom vedea ce va fi”.

Dacă Simona Halep a trecut în ”optimi” de Kristyna Pliskova, sora geamănă la Karolinei, scor 6-1, 6-4, favorita 6 s-a distrat cu campioana de la US Open, Sloane Stephens (cap de serie numărul 9), scor 6-2, 6-3.

În meciurile directe, Simona Halep o conduce cu 6-2 pe Karolina Pliskova. Singurul duel pe zgură, în semifinale, la Roland Garros 2017, scor 6-4, 3-6, 6-3, ediție la care românca a cedat finala la Jeena Ostapenko.

Ultimele trei meciuri i-au revenit Simonei Halep.