Ana-Maria Brânză, multipla campioană olimpică, mondială și europeană, concurează de câte ori are o fereastră în programul competițional pentru clubul Esgrima El Duque, înființat în urmă cu patru ani de Camelia, 38 de ani, și soțul ei, Silviu, în Medina del Campo. Un orășel de 21.000 de locuitori, situat la 160 de kilometri de Madrid și la 45 de kilometri de Valladolid. Este modul prin care Ana-Maria Brânză încearcă să-i ajute pe cei doi români să-și dezvolte clubul.

”Români cu care ne mândrim”

”Iarna trecută, am fost cu echipa României într-un cantonament la Medina. Ne-am simțit foarte bine, iar Camelia și Silviu mai că nu s-au dat și peste cap să ne fie bine. Îmi sunt tare dragi acești oameni și le mulțumesc. Pentru mine, ei sunt românii cu care ne mândrim. Mi-a plăcut proiectul lor și îi ajut cum pot. Nu concurez pentru bani”, a spus Ana-Maria Brânză pentru Libertatea.

”Camelia este o tipă liniștită și în banca ei, așa cum mi-o aminteam, iar Silviu este argint viu. Din tot ce au reușit ei să facă, cel mai important mi se pare faptul că au câștigat încrederea spaniolilor, iar aceștia își lăsa copiii în grija lor știind că sunt pe mâini bune! Și nu s-au îmbogățit din asta, și nici nu or s-o facă. Nu au renunțat la locurile de muncă, fac eforturi mari să se împartă, dar fac toate acestea din dorința și ambiția de a arăta că și românii pot!”, i-a caracterizat Ana-Maria Brânză pe soții Cebuc, părinții unui băiat, Eduard, de la 11 ani, atras și el de scrimă.

Eșecul din fotbal l-a ambiționat pe Silviu

Surprinzător, ideea înființării clubului i-a aparținut lui Silviu, după ce avusese o experiență neplăcută ca antrenor și director sportiv la echipa de fotbal a orașului. ”Am făcut un proiect bine structurat și am sunat la federația spaniolă de scrimă. Am zis, ce-o fi, o fi, și din fericire ne-au acceptat”, a dezvăluit Silviu Cebuc, care figurează ca vicepreședinte în organigrama clubului Esgrima El Duque. ”Nu credeam că ne va fi aprobat clubul”, zice Camelia, care este președinte și antrenor.

După patru ani de activitate, clubul are peste 40 de copii legitimați și alți sportivi la categoriile mai mari de vârstă. Silviu Cebuc face munca de manager, după ce lucrează pe brânci 10 ore la brutărie, între 02:00 și 12:00.

”Scrima nu este o afacere. Vrem doar să demonstrăm că și români pot face lucruri bune pentru comunitatea în care trăiesc”, spune Silviu. ”Nu este un club privat, este un club sportiv. Cu toate astea, eu cheltuiesc în medie 4.000 de euro anual din buzunarul propriu. În sezonul 2017/2018, am avut un buget de 22.000 de euro. Am atras sponsori și parteneri, iar de la Primărie primim o subvenție de 142 de euro”, a adăugat bărbatul covertit de la fotbal la scrimă.

”Vrem să trăim din scrimă”

Silviu Cebuc continuă și explică sacrificiile pe care le face: ”Ca brutar încasez 15 salarii pe an, iar cele trei salarii în plus le direcționez spre bugetul clubului. De asemenea, mai bag în club și ce câștig din baremul ca arbitru de scrimă, precum și din organizarea de turnee. Nu am mai fost în concediu de doi ani. Copiii plătesc o taxă lunară de 25 de euro și fac trei antrenamente pe săptămână. Taxa pentru veterani este de 32 de euro/lună. Pentru copii, nu sunt importante rezultatele sportive, ci dezvoltarea lor ca oameni”.

Camelia lucrează 8 ore la barul unui hotel din Medina, iar seara face antrenamente în sala de scrimă. ”Ana-Maria Brânză reprezintă un model pentru copii care vin să practice scrima. Ei i-a plăcut proiectul nostru și ne ajută cu sfaturi. Încercăm să facem clubul profesionist și să ajungem să trăim din scrimă”, a încheiat Camelia Cebuc.

Citește și:

Culmea-culmilor! Bazinul olimpic de la Otopeni nu e branșat la rețeaua de apă!

Citește mai multe despre Ana Maria Branza și scrimă pe Libertatea.