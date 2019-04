Culmea-culmilor! Bazinul olimpic de la Otopeni nu e branșat la rețeaua de apă!

La nivelul CNI, se află în achiziție lucrări necesare finalizării, precum și dotării obiectivului de investiţii. Bazinul este „aproape gata” și va fi inaugurat „lunile următoare”.

Constructorii mai au de lucrat doar la finisaje, parcare și drumul către bazin, iar recepția și inaugurarea sunt așteptate să aibă loc în mai sau iunie. Bine ar fi să fie chemat și ecarisajul, pentru ”a dribla” mulțimea de câini vagabonți din zonă!

Costurile de construcție s-au ridicat la aproximativ 33.000.000 de euro și au fost suportate de CNI.

Capacitatea complexului este de 2.796 de locuri pentru spectatori.

Obiectivul include:

un bazin olimpic de înot (25 x 51,25 m, cu adâncime variabilă);

un bazin olimpic de sărituri (21 x 25 m, cu adâncime variabilă 3,5-5 m);

un bazin de antrenament (15 x 25 m, cu adâncime variabilă H = 1,36-1,81 m);

un bazin de iniţiere şi recuperare (7 x 12 m, cu adâncime 1,2 m);

un bazin de iniţiere şi recuperare (6 x 12 m, cu adâncime 1,2 m);

un bazin de iniţiere şi recuperare cu formă semicirculară (5 x 9.80 m, cu adâncime 0,6 m).

Complexul mai e dotat cu săli de forţă, săli metodice, saune, cabinet medical, sală de conferinţe, cabine pentru presă etc.

Complexul Olimpic de Înot Otopeni trebuia să fie gata de acum doi ani. Reprezentanții CNI susțineau în vara lui 2018 că lucrările se vor finaliza în septembrie.

Inițial, complexul ar fi trebuit să coste în total 119,3 milioane de lei (27.000.000 de euro), dar, după doi de ani de întârziere, acesta a ajuns la 158,13 milioane de ei, finanţarea fiind asigurată prin subprogramul ”Bazine de înot”.

Deocamdată, acest complex nu este racordat la canalizare și nici acces la apă nu are, responsabili fiind cei de la Primăria Otopeni

Pe 18 martie 2019, obiectivul a fost vizitat de viceprim-ministrul Daniel Suciu, complexul e realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii (CNI). ”Este cel mai modern complex olimpic de natație din România. Mă bucur să constat că lucrările se apropie de final. Voi urmări personal finalizarea acestei investiții extrem de importante pentru întregul sport românesc”, a precizat viceprim-ministrul Daniel Suciu.

Camelia Potec: „Ultimul termen era februarie-martie”

Federația de specialitate speră să organizeze Cupa României, în august, în bazinul olimpic de la Otopeni. Camelia Potec, președintele FRNPM, așteaptă inaugurarea.

„Nu știm când va fi deschis bazinul. Așteptăm un comunicat de presă din partea Primăriei Otopeni. CNI este aproape gata cu lucrările la bazin, dar Primăria mai are de făcut câte ceva. Parcări, alei… Anul trecut, când m-am întâlnit ultima dată cu primarul Silviu Gheorghe, termenul de inaugurare era februarie – martie 2019. Atunci am programat Cupa României în iulie, dar amânarea ne-a obligat să decalăm concursul în august. Dacă nu va fi gata bazinul de la Otopeni, mutăm Cupa României la Brăila sau la Brașov”, a declarat fosta campioană olimpică, pentru Libertatea.

România ar fi vrut să aplice la organizarea Europenelor de natație din 2022, dar acest lucru nu e posibil.

Primăria Otopeni: „Va mai dura câteva luni”

Libertatea a luat legătura cu viceprimarul orașului Otopeni, Ionel Zaharia.

Oficialul a explicat: „În primul rând, Veolia trebuie să execute o lucrare mai complicată, să aducă o conductă de debit mai mare care vine pe DN, pe lângă aeroport. De asemenea, ENEL trebuie să rezolve conectarea la sursa de energie. Noi am aprobat bugetul, pe 24 aprilie va fi votat. După părerea mea, lucrările ce țin de Primărie vor fi gata în câteva luni! Suntem la faza de a amenaja drumurile de acces. În plus, deși obiectivul va fi în administrarea Primăriei, noi nu avem serviciu specializat și acesta va fi externalizat. Ce ține de Primărie, noi rezolvăm! Am pus la dispoziție un teren de 2 hectare într-o zonă bună. Câinii? Mereu îi luăm, dar avem dușmani care vin cu dubele și îi desarcă la noi”.

