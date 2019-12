De Dan Udrea,

Cristina Neagu a adus victoria cu un gol marcat în ultima secundă de la 7 metri, dar eroina finalului a fost Ana Maria Iuganu, care a avut două reușite extrem de importante, care ne-au readus în meci.

Reporterul GSP.ro, aflat în Japonia, a vorbit cu Ana Maria Iuganu îmediat după partidă.

-Ana, ce sentiment încerci?

-Ana Maria Iuganu: Pfai de capul meu, toate sentimentele din lume. O senzaţie de nedescris, nici n-am ajuns în vestiar ca să mă bucur cu colegele fiindcă mă ţii tu aici, la interviu. Abia aştept să ajung lângă ele şi să dau frâu liber bucuriei, să zbier, să urlu de fericire.

-Ne-ai zis de ieri că aveţi un plan, îl respectaţi, bateţi şi vă calificaţi.

-Păi, eu nu vorbesc prostii deloc, eu când zic ceva, aşa se întâmplă. Aşa ţi-am zis, aşa a fost, aşa s-a terminat, deci, acum ai încredere în ce o să-ţi spun de aici înainte? (râde)

-Acum debordezi de fericire, la pauză în ce stare erai?

-Cred că am fost un pic cam mult emoţionate şi ne-a copleşit presiunea meciului. În prima repriză ne-am precipitat, ne-am grăbit, n-am găsit cele mai bune soluţii. La pauză însă ne-am zis „băi, trebuie să facem tot ce ţine de noi ca să întoarcem” şi am revenit hotărâte. Am avut altă atitudine, am făcut un joc colectiv senzaţional, poziţiile din care am aruncat, mai ales de pe extreme, au fost foarte bune şi uite aşa am întors scorul.

Ana Maria Iuganu a marcat 6 goluri pentru tricolore.

-Cum ai reuşit să bagi în poartă toate acele mingi de pe extremă?

-Uite, cu această mânuţă, o vezi? Ea a băgat în poartă toate acele mingi. (râde)

-Ce a făcut diferenţa în meci?

-Cred că modul în care ne-am apărat în a doua repriză. Am fost mai agresive, am făcut mai multe faulturi, le-am stresat mult mai mult pe jucătoarele Ungariei. Şi le-am obligat să greşească ele primele.

-Dacă ţi s-ar fi pus mingea în braţe la acel ultim 7 metri, ai fi executat?

-Nu doar că mă duceam să bat, dar sută la sută dădeam şi gol. Cu siguranţă o băgam în poartă, păi le-am dat din extremă şi nu dădeam din centru? (râde iar)

-Realmente, debordezi de optimism, de unde ai atâta încredere?

-Pentru că ştiu cine sunt, ce pot. Am venit aici să joc handbal, nu să mă joc de-a handbalul.

-Intrăm cu zero puncte în Main Round, ce şanse avem?

-Intrăm cu zero puncte, dar cu maximă încredere şi motivaţie. Vom lua meci cu meci şi suntem în stare să producem multe lucruri mari la acest Mondial. Nu facem calcule acum, mai avem 3 meciuri la nivel înalt şi am dovedit că dacă avem atitudine şi suntem unite vom putea produce rezultate fantastice. S-a văzut şi împotriva Ungariei.

-Te-a surprins discursul dur pe care l-a avut antrenorul Ungariei, care a acuzat în termeni violenţi arbitrajul?

-Nu vreau să comentez eu acest lucru, îmi pare rău pentru Ungaria, dar mă bucur pentru noi şi pentru românii de acasă.

-Transmite-le celor de acasă un mesaj!

-Hei, staţi cu ochii pe noi, ne vedem în Main Round.

Clasament final grupa C

Spania 5 5 0 0 159-103 10 Muntenegru 5 4 0 1 137-123 8 România 5 3 0 2 121-129 6 Ungaria 5 2 0 3 145-117 4 Senegal 5 1 0 4 119-137 2 Kazahstan 5 0 0 5 92-164 0

Ce urmează pentru “tricolore”

România merge în grupa principală a Mondialului fără niciun punct, la fel ca Japonia, întrucât formațiile preiau punctele acumulate cu adversarele calificate din grupele preliminare, iar România a pierdut confruntările cu Spania și Muntenegru. Totuși, păstrăm șanse matematice la calificarea în semifinale. Primele două formații din grupă se califică în semifinalele competiției.

Grupa principală II

Rusia 2 2 0 0 63-45 4 Spania 2 2 0 0 58-42 4 Suedia 2 1 0 1 56-56 2 Muntenegru 2 1 0 1 53-53 2 România 2 0 0 2 42-58 0 Japonia 2 0 0 2 49-67 0

Primele două echipe se califică în semifinale.

Programul meciurilor României

8 decembrie, ora 11:00 România-Rusia

10 decembrie, ora 8:00 România-Suedia

11 decembrie, ora 9:00 România-Japonia

