De Daria Maria Diaconu,

Simona Halep a învins-o pe Anett Kontaveit în sferturile de finală de la Australian Open, cu scorul 6-1, 6-1.

După meci, jucătoarea din Estonia a făcut declarații, lăudând jocul Simonei Halep.

„Simona a jucat un meci incredibil. Am încercat să fac totul, dar ea a fost pur și simplu prea puternică azi. Nu am putut găsi arma împotriva ei. Desigur, știam că e o jucătoare fantastică, însă a fost greu, loviturile mele nu au fost atât de eficiente cum ar fi fost probabil împotriva altor jucătoare. Nu știu dacă m-am așteptat la asta. Știam că ea este incredibil de rapidă, dar am fost puțin surprinsă de cât de agresiv a putut juca, m-a făcut să mă mișc atât de mult”, a declarat Anett Kontaveit, citată de Eurosport.

FOTO: EPA

Citeşte şi:

Dezvăluiri din viața lui Dincă în arestul Poliției Capitalei. Gestul surprinzător făcut înaintea sărbătorilor și care este atitudinea față de polițiști

Anett Kontaveit, declarații despre meciul pe care îl va disputa contra Simonei Halep. „Nu sunt tensionată, îmi pot face jocul agresiv”

Coronavirusul ar putea afecta producția viitorului iPhone ieftin, pe care Apple intenționează să îl lanseze în luna martie

GSP.RO Acordul secret pe care Kobe Bryant îl avea cu soția sa în cazul unui accident de elicopter

HOROSCOP Horoscop 29 ianuarie 2020. Gemenii au parte de multă gălăgie în jurul lor