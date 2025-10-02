„Să vorbescă românește, că altfel o trimite la duș”

„Am trimis plângeri la FRF și la AJF Sibiu. Nu ne-a dat raportul la final, ne-a spus că acolo se consemnează doar contestațiile”, spune Bogdan Moroianu, după meciul Interstar Sibiu – KSE Târgu Secuiesc, 2-1, în etapa a treia din Liga 3 feminină, meci disputa pe 28 septembrie.

„După un fault, arbitrul Șuvar a considerat că fata noastră a protestat. Nu mi-a venit să cred, apoi, când am auzit că țipă la ea și îi spune să vorbească românește, altfel o trimite la duș. Scrie undeva în Constituție că n-ai voie să vorbești limba maghiară, că nu pricep?!”, continuă Bogdan Moroianu.

Cum poate spune cineva că nu are voie să vorbească în limba maghiară pe teren? Nicăieri nu scrie acest lucru în regulament.

Jucătoarea, care are 20 de ani, „nu a primit nici măcar galben”, însă a fost avertizat antrenorul. Incidentul s-a petrecut la scorul de 1-1.

„Am înțeles că este profesor”

„La final, l-am rugat să vină să vorbească fetelor care plângeau, în vestiar, poate a greșit, poate nu a înțeles ceva. Am aflat că este și el profesor. Dar n-a dorit să facă asta”, a mai spus Moroianu, care a adăugat că „miercuri, în Cupă, am jucat tot la Sibiu și n-a fost nici un incident”.

Jucătoarea ar fi spus „bazd meg” („la naiba”), însă cei din Covasna spun că, și dacă a făcut-o, a spus-o unei colege.

Moroianu susține că a fost contactat de mai mulți juriști în acest caz, „dar noi nu vrem să-i facem rău arbitrului. Dacă și-ar fi cerut scuze, am fi trecut peste”.

Primim întotdeauna fiecare echipă cu respect și oriunde jucăm, ne comportăm exemplar. Despre asta ar trebui să fie fotbalul, nu despre un oficial care umilește copii pe baza naționalității lor. Sportul se poate dezvolta doar dacă respectul și egalitatea prevalează pe teren. Arbitrii ar trebui să fie atenți la joc, nu la cine ce limbă vorbește. Genul acesta de lucruri nu își au locul în sport.

Potrivit antrenorul, echipa din Târgu Secuiesc n-are obiectiv promovarea în acest an, „jucăm doar cu tinere sub 18 ani și unele senioare, toate din zonă”.

Arbitrul meciului, Alexandru Șuvar, face parte din corpul Ligilor 2 și 3, și este profesor de sport la o școală dintr-o comună din Sibiu

Ioan Duma. șeful Asociației Județene de Fotbal Sibiu, a declarat, pentru Libertatea, că a citit despre caz, dar că nu a ajuns nicio reclamație de discriminare, poate „la Comisia Centrală a Arbtrilor, ei fac delegările la meciurile de senioare”.

Libertatea s-a adresat și CCA și așteaptă punctul de vedere.

