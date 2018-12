VIDEO | N-ați mai văzut niciodată așa ceva. Arbitrul a marcat un gol în meciul dintre Florida Panthers și St. Louis Blues, din NHL. Reușita cu ”zona sensibilă” n-a fost validată

S-a întâmplat pe 11 decembrie, în timpul meciului dintre St. Louis Blues și Florida Panthers (4-3).

În prima treime, în minutul 5.37, fundașul Robert Bortuzzo, de la Blues, a aruncat pucul din zona sa defensivă, iar obiectul de joc, după ce atins mantinela, a ricoșat în arbitrul Tim Peel.

Din „cavaler„, care a fost lovit într-o zonă sensibilă, pucul s-a dus în poarta adversă! Portarul Robert Luongo a fost șocat.

Golul a fost, însă, anulat, de arbitrul principal Furman South. Regulamentul prevede că „Un gol nu este valabil atunci când pucul e deviat direct în plasă de un oficial”.

Peel a plecat de pe gheață și a revenit abia la startul reprizei a doua.

„Șincer, eu știam regula asta”, a spus jucătorul Bortuzzo. Chiar am ridicat. I-am cerut scuze arbitrului în a doua perioadă. E un tip bun”.

Pe internet au apărut deja glume porcoase: „Gol marcat în NHL cu ajutorul ouălelor arbitrului!„; „Din fericire,. arbitrul Peel, care a scăpat cu viață, are deja 52 de ani și a trecut deja de perioada sa fertilă„.

Luckily, NHL referee Tim Peel is 52 and is beyond his reproductive days pic.twitter.com/hwi8sYms9j

— Darren Rovell (@darrenrovell) December 12, 2018