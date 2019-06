Au pus tunurile pe Ion Țiriac. ”Nu respectă pactul de integritate, fair-play și transparență pe care l-a agreat”

Pe ”Grupul membrilor Federației Române de Tenis, construit pe Facebook, adversarii actualei conduceri au postat mesaje împotriva lui Țiriac, acuzat că nu respectă regulile unei curse oneste, în care fiecare candidat trebuie să-și dezvăluie programul și intențiile.

Iată ce scrie Costel Stănescu, proprietarul unui club din Pitești:

”De ce trebuie ajutat Țiriac sa nu câștige alegerile !

După dispariția tătucului Dragnea, Cosac a simțit că-i fuge pământul de sub picioare. Instanțele l-au scos pe tușa, MTS-ul nu putea finanța o asociație condusă ilegal iar presiunea cluburilor a devenit tot mai apăsătoare, o parte dintre ele alegând calea legala de a avea o Adunare de Alegeri cu cei 54 de membri recunoscuți de Instanțe și demarând acest proces având ca data de desfășurare 22 Iunie. Realizând ca totul e pierdut Cosac s-a pus repede pe încropit o AGEA, cu 3 zile mai devreme dar avea nevoie de un nou tătuc ! Apoi cine era cel mai ce ? Cumva Dancila ? Nu ca nu le are cu tenisul ! Ilie Nastase ! E ocupat cu insuratoarea și s-a mai compromis odată ! Aaaa, stai este cineva care a zis ca decât prost mai bine hoț ! Ce potriveala ! Cosac evident ca nu e prost ! Și cu câteva miniciuni nevinovate, ceva noroi aruncat spre Vecerdea ca vrea puterea și are președintele de partea lui l-a convins pe Țiriac ce fală e pentru el sa ajungă mare președinte de federatie ! Chiar de tenis ! Țiriac, ”ba ești nebun eu am treburile mele importante, nu am timp de o asociație ca FRT”. ”Nea Tiri, e groasa, sti ai zis matale ceva de hoți și proști eu sunt de partea deștepților, măcar o zi, doua sa fi președinte și după ma descurc eu” ! ”Aaaaa, așa” !? ”Bine o zi, doua găsesc eu timp dar cum facem” ? ”Nea Tiri, matale zici ca stai 6 luni sa pornești motorul care s-a gripat de la acțiunile lui Vecerdea in Instanțe și după aia e simplu, intram in legalitate, anunți ca a pornit mașina, vin ceva bănuți de la MTS, poate și COSR, ca vine olimpiada, un sponsor, doi și se găsesc soluții” ! ”Ba tâmpitule eu am bani sa îngrop România ce vi la mine cu chestii de-astea” ! ”Nu nea Tiri, eu ziceam ca te retragi, ai treburi importante de făcut, și cel mai bun să-ți tina locul 4 ani ghici cine e !? Eu, ca nu sunt prost” ! De asta zic ! Să-l salvam pe Țiriac de la o compromitere fata de tenisului românesc fiindcă a primit informații doar de la partea interesată sa profite de numele lui și trebuie ajutat sa nu cada in acesta capcana ! Sa fim prietenii lui, nu dușmanii lui ca alții !”.

O poziție critică a emis și sibianul Marius Vecerdea, de la Pamira:

”Ion Țiriac nu respectă pactul de integritate, fair-play și transparență pe care l-a agreat la întâlnirea pe care am avut-o in urmă cu câteva zile!

Executivul FRT avea obligația legală dar mai ales morală să comunice programele scrise ale candidaților la Președinția FRT și iată cu 5 zile înainte de alegeri încă nu a făcut-o!

Mai grav însă este faptul ca deși avea obligația legală și evident morală, să transparentizeze modul de organizare a Alegerilor din 19 Iunie 2019, iată ca astăzi Executivul FRT, condus chiar de către unul din candidați, nu a făcut publică lista cu membrii FRT care urmează sa voteze la alegerile FRT!!!

Este o situație fără precedent in istoria sportului românesc, ca alegerile celei mai importante Federații din România, să se desfășoare in aceste condiții ilegale și lipsite de orice transparentă.

Este o situație inadmisibila intr-un stat din Uniunea Europeană, care se pretinde un stat de drept, să avem alegeri la o instituție asimilată prin lege ca fiind o autoritate publica centrală de interes național, fără să se cunoască intenția candidaților așa cum prevede legea, fără sa cunoaștem cine Votează și nici măcar numărul votanților!!!

Fac un apel pe aceasta cale, domnului Ion Țiriac să respecte înțelegerea de integritate, transparență și fair-play și să facă toate demersurile necesare astfel încât să se respecte legea: să se publice de urgență programele scrise ale candidaților și mai ales lista membrilor FRT care au trimis delegațiile precum și numele delegaților care urmează să voteze!

Nu este posibil intr-un stat de drept sa nu se cunoască cine Votează pentru ce Votează și nici măcar numărul votanților! ”.