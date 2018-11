Bau-bau Mircea Rednic. Antrenorul echipei Dinamo este neînvins în Derby de România

Mâine seară, de la ora 21:00, pe Arena Națională, se consumă cel de-al 175-lea Derby de România. Casele de pariuri o văd mare favorită pe FCSB, locul 2 după 14 etape. Dinamo, locul 9, are însă un atuu ce poate cântări enorm în economia partidei: știința lui Mircea Rednic de a pregăti meciurile cu eterna rivală. În calitate de antrenor al echipei Dinamo, 'Puriul' are imaculată rubrica înfrângeri în cele 10 confruntări cu Steaua, apoi FCSB, opt în campionat și două în Cupa României. Rednic l-a învins de două ori pe Olăroiu, în 2006-2007, și o dată pe Mirel Rădoi, în 2015. În rest, șapte egaluri.

Rednic: „Nu pot să îl compar pe Dică cu Olăroiu”

Prima confruntare dintre Mircea Rednic și Nicolae Dică se anunță tensionată. Rednic a lansat primul atac: „În primul rând el nu are licenţă de antrenor. Numai la noi în România se poate întâmpla ca o echipă să aibă antrenor fără licenţă. Dar eu nu am spus niciodată că Dică nu e antrenor. Nu pot să îl compar pe el cu Olăroiu. După părerea mea Olăroiu e unul dintre cei mai buni antrenori care au trecut pe la Steaua. Dar nu am nimic cu Nicolae Dică, el a şi demonstrat, pentru că au fost momente bune de când e el acolo. Dar niciodată nu l-am contestat”. „Strâmbul” a fost în confuzie, Dică a obţinut, în iulie, licenţa UEFA PRO.

Rednic i-a cerut scuze, vineri, lui Dică: „Trebuie să îmi cer scuze legat de situaţia cu Dică. Eu chiar nu am ştiut că el şi-a luat licenţa de antrenor. Iar din momentul ăsta eu nu mai vorbesc de Dică, e antrenor şi responsabil de tot ce se întâmplă la echipa lui. Eram dator să îmi cer scuze”, a mai spus Rednic.

Gigi Becali: „Luțu 1 și Luțu 2 îi vor rupe capul”

Rednic a intrat în gura lui Gigi Becali, după ce tehnicianul dinamovist i-a ironizat pe Dică și pe Mihai Stoica, spunând că sunt Luțu 1 și Luțu 2, adică simpli executanți ai ordinelor finanțatorului FCSB.

„Singurele glume care nu au fost la locul lor au fost cea cu Luțu 1 și Luțu 2 și cea când a zis că FCSB nu are antrenor. Pentru asta, Luțu 1, Luțu 2, Dică și FCSB care nu are antrenor o să-i rupă capul. Fără să supăr pe nimeni şi fără să fiu trufaş, vă spun ceea ce gândesc. Ei au jucat tot timpul şi au fost puternici cu noi, dar eu cred că la ora asta nu poate să facă nimeni nimic. Cred că e prea mare diferenţa de valoare. Nu se poate să facă el Rednic prea mult, eu aşa cred. Şi eu vreau să ridic 100 kg la haltere, dar nu pot. Eu mă căznesc, încerc, dar nu am cum. Noi avem probleme, dar noi avem ce motiva”, a ripostat Gigi Becali.

Dinamoviștii s-au băgat singuri în cantonament

Rednic mizează pe orgoliul jucătorilor săi: „Cu FCSB nu se dă niciodată primă. La meciul ăsta nu ai nevoie nici de antrenor. Dacă jucătorii nu au o reacţie pozitivă nici la meciul ăsta înseamnă că iar o să ies şi o să spun că nu merită să fie la Dinamo. Dar nu se pune problema de bani când joci cu FCSB. Victoria cu Voluntari e binevenită, jucătorii au cerut să rămână în cantonament după meci. Am mâncat împreună, am băut o bere, două, chiar trei unii”.

Trei eșecuri drastice cu FCSB

În cariera de antrenor, Mircea Rednic a întâlnit de 18 ori FCSB și este neînvins în ultimele șapte întâlniri (două victorii, 5 egaluri). Are următorul bilanț: 4 victorii, 9 egaluri, 5 înfrângeri. Ultima înfrângere suferită de Rednic în fața FCSB a avut loc pe 2 aprilie 2015, pe când antrena Petrolul, 1-3, în semifinalele Cupei României. 'Puriul' are în palmares și trei eșecuri usturătoare cu FCSB: 0-5, cu U Craiova (2004), 0-4, cu FC Vaslui (2006) și 0-3, cu Rapid (2008).

„Puriul”, în Dinamo – FCSB

20.04.2016, semifinala Cupei României: FCSB – Dinamo 2-2 / Laurențiu Reghecampf

10.04.2016, Liga 1: FCSB – Dinamo 1-1 / Laurențiu Reghecampf

6.03.2016, , Liga 1: Dinamo – FCSB 1-1 / Laurențiu Reghecampf

3.03.2016, semifinala Cupei României: Dinamo – FCSB 0-0 / Laurențiu Reghecampf

22.11.2015, Liga 1: Dinamo – FCSB 3-1 / Mirel Rădoi

9.08.2015, Liga 1: FCSB – Dinamo 0-0 / Mirel Rădoi

8.05.2009, Liga 1: FCSB – Dinamo 1-1 / Marius Lăcătuș

1.11.2008, Liga 1: Dinamo – FCSB 1-1 / Dorinel Munteanu

7.04.2007, Liga 1: FCSB – Dinamo 2-4 / Cosmin Olăroiu

20.09.2006: Dinamo – FCSB 1-0 / Cosmin Olăroiu