„M-am apucat de sport în urmă cu 6 ani. Când am intrat pentru prima oară într-o sală de arte marțiale mixte, Mariș era deja un fel de vedetă acolo. O bună bucată de vreme am fost un pentru el, pentru că eram pe înălțimea, pe greutatea lui și își facea antrenamentele cu mine. A urmat o perioadă de vreun an și jumătate în care pot spune că am fost ca fratii. Eram saraci și mergeam și câte 1000 de kilometri la competiții ca să luptăm 2 ore”, a povestit Ovidiu Jimborean, după ce a pierdut un punct pe traseu în fața lui Ciprian Mariș.

„Cred că e cam greuț pentru , în momentul de față '

„Inițial îl chemam eu pe el la antrenamente și îl rugam să vină să îmi mai dea câte un pont. Lucrurile au luat o altă întorsătură datorită faptului că el era cel care mă suna să ne întâlnim, să ne antrenam. Dacă țin bine minte, în prima zi la traseu, chiar dacă el a terminat primul la photo finish, am ajuns înaintea lui și știu lucrul ăsta pentru că mi-au zis colegii și am văzut și eu. Diferența de greutate își spune cuvântul, iar categoria lui este aceeasi ca a mea; de altfel, în ultima vreme, în MMA a luptat la 62 kg, el acum are undeva la 73-74 kg. Cred ca este un pic pentru Exatlon, în momentul de față”, a comentat Ovidiu Jimborean, evolutia faimosului.

Ciprian Mariș s-a apucat de sport la 11 ani, în ciuda eforturilor mamei sale de a-l împiedica să se îndrepte spre sporturile de contact, și și-a clădit o carieră sportivă de succes în cei 16 ani de când este sportiv de performanță. „Mama mea nu a vrut; zicea că o sa devin golan. Dar, după 2 săptămâni în care am plâns continuu, tatal meu a zis să mă duc. Am avut numeroase titluri, am câștigat centuri; Triplu Campion modial la Kempo, dublu campion mondial în federația World MMA Champion, titlu RXF, centura World Champion și foarte multe titluri naționale”, rememora faimosul.

Citește și

Amintiri din comunism. Leo Iorga era star rock, dar avea doar o pereche de pantofi. Luna de miere a petrecut-o într-un autobuz defect