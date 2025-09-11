„Vă pierdeți timpul, stați degeaba aici, nu se întâmplă nimic. Punem lucrurile la punct, e ceva normal după fiecare meci”, a spus Mircea Lucescu, la 10.30, când a sosit la sediul FRF de lângă Arena Națională.

După remiza cu Cipru, Mircea Lucescu a solicitat o discuție cu șefii federali, acesta gândindu-se serios să plece de la echipă.

În discursul lui de după partida de la Nicosia, selecționerul s-a arătat dispus să îi cedeze lui Gică Hagi funcția, dacă, în cele din urmă, „Regele” va accepta să preia România.

„Il Luce” se dă la o parte în fața „Regelui”

„Eu am cerut să am o discuție cu ei. Eu discut cu ei dacă există vreo posibilitate de înlocuire, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte. Nu plăcere, dar cu această responsabilitate. Dacă poată să vină Gică Hagi, cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte. Niciun fel de problemă. Gică trebuie să calculeze că nu are voie să facă vreo greșeală. E un moment de schimbare de generații. Să nu credeți că lucrurile sunt simple”, spusese Mircea Lucescu, la Digi Sport, miercuri după-amiază.

Șansele de a mai termina primii grupa din preliminariile CM 2026 tind spre zero, dar naționala are varianta barajelor pe ruta din Liga Națiunilor, după ce elevii lui Mircea Lucescu au câștigat Liga C.

Semifinala play-off-ului va avea loc în unică manșă pe 26 martie 2026, în timp ce partida decisivă pentru Mondialul nord-american va fi pe 31 martie 2026.

În război cu presa

După ce iAMSport a scris că Mircea Lucescu ar fi adormit la masaj și ar fi întârziat astfel la antrenamentul echipei naționale, selecționerul a negat episodul și a declarat, la Fanatik, că „un grup de «avortoni», nu pot să le spun altfel, nu fac decât să distrugă ce încearcă lumea să construiască”, iar pe Radu Banciu îl numise „cap pătrat”.

FRF a transmis un comunicat de presă în care a informat dezvăluirile presei, dar nu a sancționat derapajul lui „Il Luce”

Ulterior, Remus Răureanu, unul dintre ziariștii vizați, a spus: „Mircea Lucescu are unele probleme de memorie, ca antrenor e terminat”, iar Radu Banciu, a afirmat, la emisiunea pe care o moderează la iAMsport.ro, că „un nou selecționer va îmbrăca haina naționalei săptămâna viitoare! Securistul de Lucescu rămas cu frazele din vremea dictaturii lui Ioan Becali”.





