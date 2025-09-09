Arbitrul fluieră finalul primei reprize, și jucătorii merg la cabine. Naționala României este în avantaj, dar este unul fragil.

Dennis Man are o șansă bună în minutul 40, la capătul unei acțiuni individuale purtată excelent către poarta ciprioților, dar Fabiano se opune șutului său.

Cipru reușește să revină în meci printr-un gol marcat de Loizou în minutul 29. Acesta nu trebuie decât să bage mingea în poartă, la capătul unei faze construite superb de Kastanos, în care a driblat 3 jucători români.

Horațiu Moldovan scoate excelent în minutul 24 un șut deviat al lui Tzionis, și scăpăm cu poarta curată.

Denis Drăguș înscrie din nou! Duce la capăt o fază excelentă cu o scăriță perfect executată peste portarul ciprioților și este 2-0, după o scurtă verificare VAR!

În minutul 8, Denis Drăguș a fost din nou într-o poziție bună, dar șutul său a fost parat cu ușurință de portarul ciprioților, Fabiano. Mai devreme, în minutul 4, meciul a fost oprit pentru scurt timp după ce ultrașii români au aprins torțe.

Denis Drăguș punctează pentru România la prima ocazie a meciului și echipa noastră națională are parte de un start de vis la Nicosia!

21:46 - Acum 54 minute Partida a început

Arbitrul fluieră startul jocului, România având lovitura de începere.

Echipele de start

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a decis să păstreze aceeași formulă de start ca în meciul precedent, în ciuda înfrângerii suferite în fața Canadei.

România va alinia următorul „11” de start:

H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre

Pe banca de rezerve se vor afla: Târnovanu, Sava, M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță și Sorescu.

Gazdele vor alinia următoarea formație:

Fabiano – Shikkis, Shelis, Laifis, Pileas – Kastanos (cpt.), Kousoulos – Costi – Tzionis, Pittas, Loizou

De remarcat că doi jucători din lotul cipriot evoluează în Superliga României: Marinos Tzionis (UTA Arad) și Charalampos Kyriakou (Dinamo).

Daniel Pancu a subliniat importanța schimbărilor

Fostul internațional Daniel Pancu a oferit o perspectivă interesantă asupra meciului, într-o intervenție la GSP Live Special. El a subliniat importanța jucătorilor de pe bancă: „Cred că jucătorii care vor veni de pe bancă vor decide jocul din seara asta. Cred că banca o va decide.”

Pancu a adăugat: „Mircea Lucescu este antrenorul din cariera mea pe care l-aș trece pe locul 1 ca schimbări la pauză. Și vorbim despre o perioadă în care erau permise doar 3 schimbări.”

Înaintea meciului, jucătorii României au inspectat terenul de joc. Mircea Lucescu a fost observat plimbându-se singur, vizibil preocupat de strategia pentru meci.

Alexandru Dobre, titular în banda stângă a atacului, și-a exprimat încrederea într-un interviu pentru PrimaSport: „Le-am făcut analiza ieri. Este o echipă cu ritm, de talie mică. Au calitate cu mingea, dar ne vom concentra pe ce am pregătit și sper ca la sfârșitul celor 90 de minute să ne bucurăm împreună.”

