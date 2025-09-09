Live text
Acum 7 minute
Pauză: Cipru - România 1-2
Acum 14 minute
Ocazie România
Acum 25 minute
Gol Cipru
Acum 31 minute
Ocazie Cipru
Acum 37 minute
GOL ROMÂNIA
Acum 52 minute
GOL ROMÂNIA
Acum 54 minute
Partida a început
22:33 - Acum 7 minute
09-09-2025

Pauză: Cipru – România 1-2

Arbitrul fluieră finalul primei reprize, și jucătorii merg la cabine. Naționala României este în avantaj, dar este unul fragil.

22:26 - Acum 14 minute
09-09-2025

Ocazie România

Dennis Man are o șansă bună în minutul 40, la capătul unei acțiuni individuale purtată excelent către poarta ciprioților, dar Fabiano se opune șutului său.

22:15 - Acum 25 minute
09-09-2025

Gol Cipru

Cipru reușește să revină în meci printr-un gol marcat de Loizou în minutul 29. Acesta nu trebuie decât să bage mingea în poartă, la capătul unei faze construite superb de Kastanos, în care a driblat 3 jucători români.

22:09 - Acum 31 minute
09-09-2025

Ocazie Cipru

Horațiu Moldovan scoate excelent în minutul 24 un șut deviat al lui Tzionis, și scăpăm cu poarta curată.

22:06 - Acum 34 minute
09-09-2025

Nicușor Bancu ia cartonașul galben în minutul 20 și nu va putea juca în etapa următoare, în partida cu Austria.

22:03 - Acum 37 minute
09-09-2025

GOL ROMÂNIA

Denis Drăguș înscrie din nou! Duce la capăt o fază excelentă cu o scăriță perfect executată peste portarul ciprioților și este 2-0, după o scurtă verificare VAR!

21:55 - Acum 45 minute
09-09-2025

În minutul 8, Denis Drăguș a fost din nou într-o poziție bună, dar șutul său a fost parat cu ușurință de portarul ciprioților, Fabiano. Mai devreme, în minutul 4, meciul a fost oprit pentru scurt timp după ce ultrașii români au aprins torțe.

21:48 - Acum 52 minute
09-09-2025

GOL ROMÂNIA

Denis Drăguș punctează pentru România la prima ocazie a meciului și echipa noastră națională are parte de un start de vis la Nicosia!

21:46 - Acum 54 minute
09-09-2025

Partida a început

Arbitrul fluieră startul jocului, România având lovitura de începere.

Echipele de start

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a decis să păstreze aceeași formulă de start ca în meciul precedent, în ciuda înfrângerii suferite în fața Canadei.

România va alinia următorul „11” de start:
H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre

Pe banca de rezerve se vor afla: Târnovanu, Sava, M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță și Sorescu.

Gazdele vor alinia următoarea formație:
Fabiano – Shikkis, Shelis, Laifis, Pileas – Kastanos (cpt.), Kousoulos – Costi – Tzionis, Pittas, Loizou

De remarcat că doi jucători din lotul cipriot evoluează în Superliga României: Marinos Tzionis (UTA Arad) și Charalampos Kyriakou (Dinamo).

Daniel Pancu a subliniat importanța schimbărilor

Fostul internațional Daniel Pancu a oferit o perspectivă interesantă asupra meciului, într-o intervenție la GSP Live Special. El a subliniat importanța jucătorilor de pe bancă: „Cred că jucătorii care vor veni de pe bancă vor decide jocul din seara asta. Cred că banca o va decide.”

Pancu a adăugat: „Mircea Lucescu este antrenorul din cariera mea pe care l-aș trece pe locul 1 ca schimbări la pauză. Și vorbim despre o perioadă în care erau permise doar 3 schimbări.”

Înaintea meciului, jucătorii României au inspectat terenul de joc. Mircea Lucescu a fost observat plimbându-se singur, vizibil preocupat de strategia pentru meci.

Alexandru Dobre, titular în banda stângă a atacului, și-a exprimat încrederea într-un interviu pentru PrimaSport: „Le-am făcut analiza ieri. Este o echipă cu ritm, de talie mică. Au calitate cu mingea, dar ne vom concentra pe ce am pregătit și sper ca la sfârșitul celor 90 de minute să ne bucurăm împreună.”

Alte știri

Român prins cu 324 de kilograme de argint furate și ascunse în garaj: l-a dat de gol un plic primit pe stradă
Știri România 22:30
Român prins cu 324 de kilograme de argint furate și ascunse în garaj: l-a dat de gol un plic primit pe stradă
Primele produse la care renunță românii după scumpirile din magazine: „Nu le mai risipim, ne luăm cât ne trebuie”
Știri România 20:37
Primele produse la care renunță românii după scumpirile din magazine: „Nu le mai risipim, ne luăm cât ne trebuie”
Politic

Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 16:09
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 15:20
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
