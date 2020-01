De Daria Maria Diaconu,

Simona Halep a învins-o pe Anett Kontaveit în sferturile de finală de la Australian Open, cu scorul 6-1, 6-1.

„Perfecțiunea nu există, dar sunt fericită cu felul în care am jucat azi, m-am simțit grozav pe teren, m-am mișcat foarte bine și am simțit mingea foarte bine. A fost un meci grozav. Am mai multă energie acum că merg în semifinale, simt mai mult încredere, îmi simt jocul foarte bine, așa că mâine va fi un meci greu, știu asta, mă aștept la un meci foarte greu, dar este o semifinală și exact așa ar trebui să fie. Sunt întru totul pentru acest meci, am încredere”, a spus sportiva din România despre meciul contra lui Anett Kontaveit.

Românca s-a calificat în semifinalele primului turneu de mare șlem al anului, unde urmează să o întâlnească pe jucătoarea spaniolă de tenis Garbine Muguruza. Ea a făcut declarații despre meciul pe care îl va disputa contra acesteia.

„Îi place să lovească puternic, să servească puternic, probabil că voi avea aceeași tactică, dar eu mă voi concentra asupra mea așa cum am făcut la fiecare meci jucat aici. Voi vorbi cu echipa mea despre meci și voi fi pregătită. Vreau să mă bucur de moment. Sunt fericită să joc semifinala fără să fi pierdut set până acum”, a declarat Simona Halep, potrivit Eurosport.

Recomandări Ambasadorul României la Bruxelles, acuzat de fostul consul român de la Tel Aviv că a protejat un sistem de corupție cu chitanțe false!

Garbine Muguruza a afirmat că meciul cu Simona Halep din semifinalele Australian Open va fi unul foarte greu.

„M-am adaptat foarte bine azi, dar m-am simțit foarte bine pe teren și îmi pare bine că l-am câștigat eu pentru că nu a fost ușor. Nu știu cu cine joc, dar vreau să aflu. Sunt foarte entuziasmată să joc în semifinală pentru prima dată aici, tactica de joc este între mine și antrenoarea mea. Va fi un meci foarte greu cu Simona, dar îmi studiez adversarele și vom vedea ce va fi”, a spus jucătoarea din Spania.

FOTO: EPA

Citeşte şi:

Presa chineză, acuzată de ”Fake News” după ce a folosit o poză de arhivă pentru a se lăuda cu prima clădire a spitalului din Wuhan

Emanuel Ungureanu acuză că sute de spitale din România aruncă sângele contaminat în chiuvete şi la WC: „Pericolul pentru sănătate e uriaș!”

Sociologul Gelu Duminică, după ce ministrul Sănătății a pus autismul pe seama plecării părinților la muncă în străinătate: „Este o aberație. Contrazice știința”

GSP.RO Acordul secret pe care Kobe Bryant îl avea cu soția sa în cazul unui accident de elicopter

HOROSCOP Horoscop 29 ianuarie 2020. Gemenii au parte de multă gălăgie în jurul lor