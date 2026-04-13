O defecțiune tehnică veche

Un dreptunghi negru a acoperit ochiul stâng al regretatului tehnician în fotografia proiectată pe tabelă.

Situația, cauzată de porțiuni ale ecranului care sunt defecte și nu se mai aprind de mai bine de un an, a stârnit un val de mâhnire și indignare atât în rândul suporterilor din tribune, cât și printre oamenii de fotbal.

Cum se apără Primăria Municipiului București

În fața criticilor, Primăria Municipiului București, în calitatea sa de proprietar și administrator al Arenei Naționale, a oferit o poziție oficială.

Departamentul de presă al instituției a dat vina pe trecerea timpului și pe starea precară a pieselor.

„Problemele apărute la tabela electronică a stadionului Arena Națională sunt cauzate în principal de uzura echipamentelor (surse electrice) ce deservesc displayul acesteia. Astfel, pentru ca aceste probleme să fie rezolvate, este necesară înlocuirea ecranelor led cu unele noi, moderne, de generație nouă”, a transmis Primăria.

Cazul Helmut Duckadam

Defecțiunea de pe Arena Națională nu este o noutate absolută, ea producând o gafă similară în trecut.

În urmă cu un an și jumătate, în timpul unui alt meci disputat de FCSB, a fost organizat un moment de reculegere în memoria lui Helmut Duckadam.

Și atunci, din cauza acelorași ecrane defecte, figura fostului mare portar a fost deformată vizual.

Mircea Lucescu, una dintre cele mai importante personalități din istoria fotbalului românesc și internațional, a încetat din viață marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. El se afla internat la Spitalul Universitar de Urgență din București.

