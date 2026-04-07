Vestea vine după o perioadă extrem de dificilă pentru unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, care a fost în repetate rânduri internat la începutul anului 2026 din cauza unor probleme cardiace.

Problemele de sănătate s-au agravat în ultimele zile

În cursul dimineții de 3 aprilie, Mircea Lucescu a suferit un infarct chiar înainte de externare. Potrivit informațiilor obținute de Libertatea din surse medicale, acesta fusese deja internat de câteva zile la Spitalul Universitar, după ce i se făcuse rău la un antrenament al echipei naționale.

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale necesare”, au transmis surse medicale pentru Libertatea.

În urma infarctului, fostul selecționer a fost mutat de urgență la Terapie Intensivă, iar medicii au depus eforturi uriașe pentru a-l stabiliza. După doar 3 ore, Lucescu a suferit al doilea infarct vineri, și a fost resuscitat.

Starea sa s-a ameliorat ulterior, medicii anunțând o ușoară îmbunătățire pe data de 4 aprilie, însă în dimineața de 5 aprilie, fostul mare fotbalist și antrenor român a fost transferat la Terapie intensivă. „Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, se arăta în comunicatul transmis spital. Astăzi, pe 7 aprilie 2026, Mircea Lucescu a murit.

Pe 29 martie, Lucescu leșinase în cantonamentul de la Mogoșoaia, în timpul pregătirilor echipei naționale. Atunci, două echipaje de ambulanță au intervenit de urgență, iar selecționerul a fost transportat la spital pentru investigații.

Inițial, medicii au vorbit despre tulburări de ritm cardiac, însă starea sa s-a deteriorat rapid în zilele următoare.

Problemele de sănătate nu erau însă noi. Încă din februarie, Mircea Lucescu fusese internat de urgență, fiind monitorizat constant de medici. Era deja a treia internare într-un interval scurt, iar doctorii avertizaseră atunci că situația este gravă și că viitorul său pe banca echipei naționale este incert.

O carieră uriașă în fotbal

Mircea Lucescu rămâne unul dintre cele mai importante nume din istoria fotbalului românesc și european. A fost selecționer al României, dar și antrenor la unele dintre cele mai mari cluburi din Europa de Est, inclusiv Dinamo București, Rapid, Galatasaray, Beșiktaș sau Șahtior Donețk.

La Șahtior a avut cea mai mare performanță a carierei, câștigând Cupa UEFA în 2009 și transformând clubul într-o forță în competițiile europene. Lucescu a fost cunoscut pentru stilul său disciplinat, pentru capacitatea de a construi echipe competitive și pentru longevitatea incredibilă în antrenorat.

Pentru generații întregi de suporteri, Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor. A fost un simbol al fotbalului românesc, un nume respectat în Europa și unul dintre puținii tehnicieni români care au reușit să se impună la cel mai înalt nivel internațional.

Moartea sa lasă un gol uriaș în sportul românesc și în lumea fotbalului.

