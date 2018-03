Cine este cel mai haios tricolor. Gicu Grozav: ”Unul dintre ei poate fi Budescu” | VIDEO

Gicu Grozav a dezvăluit cine este cel mai haios tricolor. ”Unul dintre ei poate fi Budescu”, a spus mijlocașul de la Bursaspor, într-un interviu pentru FRF TV.

Chiar dacă are 23 de selecții, Gicu Grozav nu are o relație foarte strânsă cu un coleg anume. ”Nu pot să spun că am un prieten foarte bun la lot. Mă înțeleg foarte bine cu toată lumea”.

Fotbalistul din Alba Iulia nu este apăsat de faptul că poartă tricoul cu numărul 10: ”Mereu am fost comparați cu Generația de aur, iar numărul 10 a fost purtat de jucători excepționali. Nu simt o presiune în plus, încerc să-mi fac treaba cât mai bine pe teren și să uit cu ce număr joc pe spate”.

Gicu Grozav a spus că cea mai frumoasă amintire pe care o am din copilărie despre echipa națională este episodul în care tricolorii s-au vopsit blonzi, la Mondialul din 1998.

Cel mai trist moment ca suporter al naționalei l-a trăit după meciul Danemarca, 2-2, la Copenhaga, în preliminariile Euro 2004, când nordicii au egalat la ultima fază, iar Mutu și compania au ratat calificarea. ”Eram mic atunci, am suferit”, a mărturisit Grozav.



Naționala României se pregătește pentru jocurile amicale cu Israel (24 martie, ora 20:00, Netanya) și Suedia (27 martie, ora 21:30, Craiova).