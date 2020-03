De Ciprian Iana,

Internaționalul român a aflat de această decizie vineri după-amiază, după ce, în urma suspendării campionatului de la sud de Dunăre de săptămâna trecută, Keșeru a preferat să rămână în Bulgaria împreună familia.

”De luni, cei de aici au decis să închidă mai multe orașe, tocmai pentru a împiedica ca acest nou coronavirus să nu se răspândească peste tot”, a declarat Claudiu Keșeru la Digi Sport.

Fotbalistul a continuat: ”N-am cum să mă întorc în România, există interdicție din partea clubului! De sâmbăta trecută s-a oprit și fotbalul aici, în Bulgaria. Nu am plecat acasă, am preferat să rămânem aici, am și familia cu mine, așa că nu sunt probleme”.

În ceea ce privește situația în care se găsește, Claudiu Keșeru a dezvăluit: ”Sunt cu niște prieteni la vilă pe lângă Varna, ne-am izolat de cinci zile, nu ieșim de aici. Aici sunt 100 de cazuri. Am auzit din presă că patronul nostru a fost depistat pozitiv, dar n-am mai intrat în contact cu el de pe 5 februarie, când am fost în Antalya. Nu există nici un risc direct”.

Citeşte şi:

Un grup de romi trimis în izolare a băgat spaima în autorități, în Argeș

România va primi peste un miliard de euro de la UE, pentru combaterea Covid-19

Regizorul rus Kirill Serebrennikov dă sfaturi celor izolați, după ce a stat doi ani în arest la domiciliu

GSP.RO Tara in care Ilie Dumitrescu a refuzat sa mearga, indiferent de câștigul financiar: "Nu poţi să stai cu o femeie de vorbă. Nu poţi să faci nimic"

HOROSCOP Horoscop 21 martie 2020. Taurii au nevoie de sprijinul unui prieten