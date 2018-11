Cupa României 2018 la rugby. Timișoara Saracens, prima finalistă. Sâmbătă, Știința Baia Mare – CSM București. ”Tigrii” s-au bătut la airsoft

Rugbyștii de la CSM București joacă semifinala Cupei României mâine, pe terenul 'zimbrilor', în fața cărora au cucerit trofeul în sezonul trecutLideri în SuperLigă, rugbyștii de la CSM București țintesc anul acesta primul titlu din istoria clubului și un nou trofeu în Cupa României. Cu puțin timp înainte de semifinala Cupei, cu Baia Mare, programată mâine, pe Arena Zimbrilor, 'Tigrii' au avut parte de un antrenament special! S-au duelat la airsoft și au demonstrat, ca și pe teren, că nu duc lipsă de curaj, determinare și spirit de echipă.

Rugbyștii de la CSM București au încasat cu stoicism bilele adversarilor și au recunoscut cu fair-play când au fost țintiți. Jucătorii din emisfera sudică s-au distrat la maximum și au pozat ca în trupele de comando. Rugbyștii s-au jucat apoi counterstrike în varianta reală.

După antrenamentul la airsoft, „Tigrii” pornesc la vânătoare pe „Arena Zimbrilor” din Baia Mare, acolo unde vor întâlni echipa gazdă în semifinalele Cupei României. Cele două echipe s-au mai duelat de 2 ori în semifinalele Cupei și ambele partide au produs o dură încleștare pe teren (32-27 în 2010 și 18-16 în 2014 pentru maramureșeni). Meciul de mâine este și o reeditare a finalei de anul trecut, când CSM București s-a impus dramatic la Cluj-Napoca (27-26) și a obținut primul trofeu din istoria clubului. Anul acesta, gruparea din capitală a învins pentru prima oară Baia Mare și în superliga națională

Pentru rugbyștii de la CSM București, prima parte a sezonului a fost una excelentă. Au câștigat, în premieră în istoria clubului, Cupa Regelui, sunt pe primul loc în SuperLigă la finalul turului și se luptă cu șanse reale pentru a-și păstra trofeul Cupei României.

Jucătorii și oficialii echipei din capitală știu că greul abia acum începe, însă spun că sunt pregătiți de orice, indiferent de situație.

'Aveam nevoie de relaxare după atâtea meciuri grele. Am venit la airsoft să ne distrăm, dar și să mai legăm relațiile între noi. Tigrii sunt foarte curajoși, a fost important că am fost împreună. Avem un drum lung până la realizarea obiectivului: acela de a fi campioni, dar pentru asta muncim și ne antrenăm zi de zi' – Stelian Burcea, rugbyst CSM București, fost căpitan echipa națională a României.

'Am încercat să facem ceva mai aparte, să ridicăm un pic adrenalina. Băieților le place la airsoft. Astfel de acțiuni le fac bine… Ne dorim ca tigrii să vâneze adversarii. Suntem în grafic până acum, am câștigat Cupa Regelui pentru prima dată în istorie, suntem pe primul loc la finalul turului, dorim să ne păstrăm și Cupa României. Țintim titlul în acest an, obiectivul este să ajungem cât mai sus, dorim să ne calificăm în finală. Nu ne pregătim pentru înfrângeri, ci doar pentru victorii' – Lucian Lorin, team-manager CSM București.