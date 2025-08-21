„Am jucat atât de prost în defensivă. Acum este foarte dificil pentru noi la retur. Îmi pare rău pentru club și pentru toți suporterii. Totul a mers prost. În cei 25 de ani de carieră ca antrenor, echipele mele nu au primit niciodată șapte goluri. Nici măcar cinci. Este o zi teribilă pentru mine și pentru club”, a spus Dan Petrescu la finalul partidei, potrivit GSP.ro, care a citat site-ul suedez Afton Bladet.

El a adăugat că jucătorii său au fost obosiți, iar alții au fost accidentați și au lipsit, dar Hacken a meritat victoria.

Apoi, Dan Petrescu și-a anunțat demisia: „Nu voi fi pe bancă la retur. Acesta a fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat”. „Acesta a fost ultimul meu meci. Aveam de gând să demisionez după meciul retur (28 august), dar demisionez acum. Mi-e rușine de rezultat și, în calitate de antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea”, a mai spus Petrescu.

Dan Petrescu, 57 de ani, a suferit în Suedia cea mai umilitoare înfrângere a carierei de antrenor (2-7 cu Hacken). La fel și CFR Cluj, echipă care nu a mai fost niciodată învinsă în cupele europene la un asemenea scor.

Meciul retur va fi la Cluj, pe 28 august. Câștigătoarea dublei manșe se va califică în grupa Conference League, iar pierzătoarea va fi eliminată din cupele europene.

