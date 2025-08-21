UPDATE ora 22.50: Dan Petrescu și-a anunțat demisia de la CFR Cluj după acest dezastru: „Nu voi fi pe bancă la retur. Acesta a fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat”.

Știrea inițială: Gazdele au deschis scorul pe Hisingen Arena din Goteborg în minutul 2 prin Gustafson, iar până în minutul 35 tabela arăta deja 4-0, prin golurile lui Andersen, Svanback și din nou Gustafson. Louis Munteanu a avut două reușite anulate pentru ofsaid (minutele 13 și 29), iar clujenii au pierdut și un titular, Keita, accidentat. Apoi, Korenica a reuşit să reducă din diferenţă pentru CFR, în minutul 38.

În repriza a doua, suedezii au refăcut diferenţa de patru goluri prin Brusberg. Andrei Cordea a înscris pentru CFR în minutul 50, dar Hacken a mai marcat de două ori, prin Dembe, în minutele 61 și 71.

Dan Petrescu, 57 de ani, a suferit în Suedia cea mai umilitoare înfrângere a carierei de antrenor (2-7 cu Hacken). La fel și CFR Cluj, echipă care nu a mai fost niciodată învinsă în cupele europene la un asemenea scor.

Meciul retur va fi la Cluj, pe 28 august. Câștigătoarea dublei manșe se va califică în grupa Conference League, iar pierzătoarea va fi eliminată din cupele europene.

