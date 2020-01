De Daria Maria Diaconu,

„Așa cum am mai spus, ea este parte din familia mea. Am mai spus această poveste despre cum am crezut că fac cel mai bun lucru pentru familia mea și să-mi iau o pauză de 12 luni. Am ajuns acasă și le-am spus: „salut copii, o să-mi iau un an pauză, o să fiu mai mult prin preajmă”. Fiica mea a început să plângă. Credeam că este foarte fericită, dar ea era supărată că o abandonez pe Simona. Atât de mult înseamnă pentru familia ea”, a declarat antrenorul Simonei Halep.

Darren Cahill s-a declarat mândru de evoluția Simonei Halep din ultimii ani.

„În ce mă privește, relația este la fel. Ea este în continuare la fel de nervoasă pe teren, așa cum a fost mereu, dar învață să managerieze astfel de momente(…) la un moment dat a existat o minge interesantă. Simona din trecut ar fi lăsat totul să treacă, dar acum a refuzat să renunțe. Astea sunt lucrurile care mă fac mândru de ea, luptă atunci când unele chestii îi sunt împotrivă. Asta este marea schimbare la ea pe care am văzut-o în ultimii 2-3 ani”, a mai spus Darren Cahill, potrivit Mediafax.

FOTO: Hepta

