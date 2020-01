De Daria Maria Diaconu,

Simona Halep a fost învinsă în sferturi de finală la turneul de la Adelaide de bielorusa Aryna Sabalenka, scor 4-6, 2-6.

Românca a făcut declarații după eliminarea de la Adelaide.

„Sunt OK. Mă simt pregătită pentru Australian Open. Știu că va fi dificil, e începutul anului și niciodată nu am jucat grozav în această perioadă. Vreau să-mi intru în ritm, să văd ce am de ajustat și să fiu mai bine de la zi la zi”, a spus Simona Halep, potrivit gsp.ro.

Primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, debutează pe 20 ianuarie. Simona Halep e favorită patru și o va întâlni pe Jennifer Brady, 49 WTA, din SUA.

FOTO: Hepta

