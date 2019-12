De Dan Udrea,

Cristinea Neagu cea care ne-a adus victoria cu o lovitură executată perfect de la 7 metri a vorbit despre succesul în fața Ungariei. A vorbit despre presiune, trăiri și momente cheie.

„Suntem foarte motivate după victoria de aseară, chiar sunt foarte mândră de felul în care au luptat fetele şi chiar dacă eu am înscris ultimul gol, cred că echipa a fost fantastică şi a crezut până în ultima secundă şi am obţinut o victorie mare. Sincer cred că indiferent ce o să se întâmple mai departe în acest turneu, nu am dezamăgit, nu ne-am făcut de râs şi aşa cum probabil se gândeau foarte mulţi la plecarea din ţară, totuşi suntem între primele 12 echipe de la acest turneu şi avem şansa să fim chiar pe un loc mai bun”, a spus Cristina.

Înainte să bată lovitura de la 7 metri, Crina Pintea s-a îndreptat spre Cristina. Ce i-a transmis?

„Mi-a dat mingea şi mi-a zis «Poţi», aşa cum mi-a zis la fiecare aruncare de la 7 metri. M-am gândit la foarte multe lucruri, aveam şi eu emoţii foarte mari pentru că ştiam că pot să trimit echipa în main round sau pot să o trimit pe un loc foarte îndepărtat de locurile fruntaşe şi aveam emoţii, însă ştiam şi că executasem foarte bine până în momentul respectiv şi aveam toate premisele să o fac din nou”, a dezvăluit Neagu.

Imediat după fluierul de final aceasta, dar și colegele ei au primit sute de mesaje: „Clar înseamnă foarte mult pentru noi să vedem că oamenii sunt alături de noi, contează să vedem asta mai ales în momentele grele, în momentele în care pierdem meciuri nu doar la victorii. Le mulţumim din suflet celor care sunt alături de noi atunci când ne este mai puţin bine pentru că eu cred că asta înseamnă să fii fan adevărat, să îţi susţii echipa şi atunci când pierde, nu doar când câştigă”.

Cristina și-a sunat familia după golul care a adus calificarea din Grupa Principala, dar și victoria în meciul cu Ungaria: „Am zis mereu că oamenii apropiaţi, familia, prietenii apropiaţi sunt mereu alături de noi indiferent de ce se întâmplă la meciuri. Şi atunci când câştigi primeşti mesaje de la foarte mulţi oameni, însă atunci când pierzi în general primeşti de la familie. Aşa că întotdeauna încerc să vorbesc prima oară, indiferent de victorie sau de înfrângere, cu oamenii cei mai apropiaţi mie”.

Nu e sport în România în care să nu existe contestatari, nu există antrenor care să nu fie pus la zid şi aici mă refer la echipele naţionale, nu la cluburi. Știţi care este? Ne canibalizăm dacă vom merge pe acest drum, îndepărtăm toţi suporterii Alexandru Dedu, președinte FR Handbal:

„Am primit multe, foarte multe mesaje. Nu aş putea să zic un număr, însă am primit foarte multe şi le mulţumesc celor care mi-au scris, care m-au încurajat şi care sunt alături de mine” Cristina Neagu, România:

„E o diferenţă de 30 de minute de la ruşinea ţării la mândria ţării, nu?”

Mădălina Zamfirescu a reacţionat după calificarea fabuloasă cu Ungaria şi îi arată cu degetul pe cei care au contestat actuala naţională.

„Presiunea ne-am pus-o noi singure, în primul rând. Da, a fost presiune, am resimţit-o pentru că era un meci decisiv în privinţa calificării. Cred că din cauza acestei presiuni fantastice am intrat atât de timorate în prima repriză, în care am fost conduse şi Ungaria s-a desprins. Am făcut greşeli, dar am strâns rândurile în partea a doua, a fost fantastic ce am reuşit”, a spus ea.

Jucătoarea i-a taxat și pe cei care au criticat prestația echipei naționale la acest campionat Mondial. „După cum aţi văzut, este o diferenţă de doar 30 de minute de la ruşinea ţării la mândria ţării. Nu vreau să dau în nimeni, dar sunt absolut convinsă că au fost foarte puţini oameni care au rezistat să se uite şi la repriza a doua. Nu am vrut să demonstrăm nimic nimănui, ci doar nouă că putem şi chiar sunt mândră că am reuşit să întoarcem”, a mai declarat Mădălina.

Foto: Cristian Preda / Gazeta Sporturilor

