Taylor Townsend, care a eliminat-o pe Simona Halep de la US Open 2019, a mărturisit că că nu i s-a dat nicio șansă când s-a apucat de tenis și că a fost judecată din cauza fizicului său.

„De când mă știu nu mi s-a dat nicio șansă. Când aveam doi ani, am fost exclusă dintr-un program de tenis, iar directorii le-au spus părinților mei că sunt grasă, leneșă și de neantrenat. Cum pot oamenii să determine asta la un copil n-am nicio idee. Încă de la început oamenii s-au uitat la fizicul meu și automat mi-au judecat abilitățile înainte să intru pe teren și să încep să joc. Terenul de tenis era cel care îmi aducea fericire, unde mă simțeam liberă și simțeam că alte păreri nu contează”, a povestit taylor Townsend pentru behind The Racquet, potrivit ziare.com.

Sportiva americană a vorbit și despre momentul în care a aflat că mama sa îi fura banii.

„Am devenit profesionistă la 15 ani și la scurt timp după m-am lovit de niște probleme pe care nici nu mi le puteam imagina. Am aflat că mama mea fura bani de la mine și folosea premiile căștigate și sponsorizările pentru beneficiul personal. Asta mi-a zguduit lumea deoarece m-am simțit trădată și pierdută, dar m-a învățat multe lecții”, a afirmat ea.

