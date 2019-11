De Ciprian Iana,

Doar două fete au luat startul la Campionatul Național de Velodrom la categoria cadeți. Denisa Toader, de la CS Conpet Ploiești, și Anita-Katinka Tanko, de la Team Novak, și-ar dori să existe o mai mare concurență și în competițiile feminine de ciclism, nu doar în cele masculine.

Denisa Toader practică ciclismul de patru ani, iar în 2019 a făcut parte din echipa României la Festivalului Olimpic al Tineretului European.

“Mie mi se pare destul de complicat, pentru că nu ai cu cine să concurezi, ca băieții. Îmi doresc să ajung o ciclistă mare”, a declarat Denisa Toader, pentru sportsnet.ro, campioană națională de cadeți la ciclism.

Denisa Toader

“E puțin dificil, pentru că ești fată și te simți altfel pe bicicletă. Băieții din echipa mea mă încurajează tare și e mai bine așa. Merg înainte și o să vedem ce va ieși din asta” Anita Katinka Tanko, vicecampioană națională de cadeți la ciclism

Anita-Katinka Tanko a fost inspirată de Edvard Novak atunci când a ales să practice ciclismul. Singura fată din echipă, Katinka se bazează pe încurajările colegilor în timpul competițiilor.

Anita Katinka Tanko

“Am fost în aceeași clasă cu Edvard Novak și la el am văzut cât de bine se simte și ce povești are despre ciclism și am zis hai sa încerc și merge. E foarte frumos și dacă găsești oameni cu care să practici sportul, să te încurajeze, este un sentiment extraordinar și poți să fii foarte fericită.

Încurajările contează foarte mult atunci când ești pe pistă sau pe șosea și auzi cum țipă la tine Hai, Katinka!”, a conchis Anita-Katinka Tanko.

FOTO: sportsnet.ro

Citeşte şi:

Jose Mourinho a felicitat un copil de mingi, la meciul Tottenham – Olympiakos. Ce a făcut puștiul

Robert Lewandowski a intrat în istoria fotbalului, după Steaua Roșie – Bayern 0-6

Răzvan Burleanu, despre noul selecționer, Mirel Rădoi: ”Obiectivele pe care și le asumă sunt foarte mari pentru fotbalul românesc”

GSP.RO Ce i-a cerut Țiriac lui Iohannis: „M-am dus ca un olog cu șapca în mână la el!”