Daria Maria Diaconu

Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, a învins-o pe sportiva belgiană Elise Mertens, 24 de ani, 17 WTA, scor 6-4, 6-4, în optimile de finală de la Australian Open.

Într-o conferință de presă, Elise Mertens s-a declarat mulțumită de jocul tău. Sportiva a afirmat că dacă nu o întâlnea pe Simona Halep în optimile de finală, ar fi putut ajunge mult mai departe în turneu.

„Evident că sunt un pic dezamăgită, dar cred că am jucat bine. Am jucat meciul pe care trebuia să-l joc! Trebuia să fiu agresivă, să-mi fac treaba și să vin la fileu deoarece ea este foarte puternică de pe linia de fund. E pentru prima data când mi se întâmplă asta, să pierd cu o jucătoare de top după ce am reușit 36 de lovituri câștigatoare! Poate că am comis prea multe greșeli neforțate (38) în anumite momente, dar trebuia să-mi asum riscuri. Am luptat până la final. În setul secund am revenit, dar ea are multă experiență.

E mare păcat că am dat peste Simona atât de rapid deoarece, la nivelul la care am jucat, puteam ajunge departe. Asta e, așa a fost să fie tragerea la sorți. Când joci cu Halep, care e foarte solidă, comite puține greșeli și are multă încredere, atunci lucrurile devin complicate”, a spus Elise Mertens, citată de ziare.com.

Simona Halep urmează să o întâlnească în sferturile de finală de la Australian Open pe Anett Kontaveit, în vârstă de 24 de ani, din Estonia.

FOTO: Hepta

