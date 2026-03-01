FC Argeș și-a asigurat locul de play-off

FC Argeș câștigă meciul cu Dinamo, pe Arena Națională și este în play-off, cu o etapă înainte de încheierea sezonului regulat. O performanță extraordinară pentru o echipă nou-promovată în Superliga României.

Dinamo a jucat bine în primele 45 de minute, dar în partea secundă, după accidentarea lui Karamoko, nu a mai contat la fel de mult în atac. Trupa lui Bogdan Andone a profitat de acest lucru și a marcat în minutul 75 golul care i-a asigurat prezența în play-off și a trimis-o pe FCSB în play-out, în premieră.

FC Argeș a dat marea lovitură printr-un gol de generic marcat de Ricardo Matos. Dinamo a încercat să caute golul egalizator, dar fără sorți de izbândă.

Cu o etapă înainte de terminarea sezonului regulat, Dinamo se află pe locul 3 cu 52 de puncte, cu șapte puncte mai puțin decât Universitatea Craiova, liderul Superligii, în timp ce FC Argeș e pe locul 6 cu 49 de puncte.

FCSB, pentru prima dată în play-out

Victoria piteştenilor le-a asigurat prezenţa între primele şase echipe ale campionatului, în timp ce FCSB, deţinătoarea titlului, ratează play-off-ul pentru prima dată în istorie! Indiferent de punctele pe care le va mai acumula în ultimele două runde, FCSB este condamnată matematic la play-out.

Pentru echipa lui Becali, miza va fi câștigarea play-out-ului sau clasarea pe una dintre primele două poziții, care ar trimite-o la barajul pentru un loc în Conference League.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE