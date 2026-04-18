Și-a pierdut mama, o mare voleibalistă, acum doi ani

Mama adolescentului de 15 ani este fosta mare voleibalistă Ruxandra Dumitrescu. Ruxi s-a stins din viață fulgerător, la doar 46 de ani, pe 7 martie 2024. Născută la Rm. Vâlcea, a jucat în prima ligă la Dacia Pitești, dar și pentru naționala României, potrivit FR de Volei.

Apoi a plecat în Grecia, a fost căpitan la Panathinaikos Atena și cea mai bună jucătoare a Greciei la Jocurile Olimpice de la Atena 2004.

În semn de respect, grecii au retras tricoul cu numărul 18 în momentul în care ea a anunțat că nu va mai juca volei.

Ruxandra a fost înmormântată cu tricourile echipelor la care a evoluat: cel cu numărul 18, de la naționala Greciei, pentru care a jucat 6 ani, și cel cu numărul 9, de la Panathinaikos Atena, în care a câștigat 6 campionate și 7 cupe ale Greciei. Foto: frvolei.ro

Ruxandra revenise în țară și era antrenoare la Alpha Volleyball Sibiu, un club privat.

Tatăl, campion mondial și vicecampion olimpic, răpus de o boală cruntă în 2022

Ruxandra Dumitrescu a fost căsătorită cu Alexandros „Alex” Nikolaidis, fost practicant de taekwondo.

Campion mondial și triplu campion european, Nikolaidis a câștigat pentru Grecia și două medalii la Jocurile Olimpice, ambele de argint. Mai întâi la Atena 2004 și apoi la Beijing 2008.

La doar 42 de ani, în 2022, la doi ani după ce i s-a descoperit o formă rară de cancer, Alexandros Nikolaidis a murit.

Decisiv contra Stelei

Filippos Nikolaidis, fiul lor, joacă baschet la CSU Andu Sibiu, echipă antrenată de Darko Panduovici și Alexandru Hulpuș, și a fost prezent, în aceste zile, la turneul final CN U15 de la Ploiești.

În meciurile dintr-una din cele două grupe, Sibiul a pierdut cu Petrolul (42-83) și LPS Focșani (88-97) și a învins CSA Steaua Sharls (68-63). Cu „roș-albașțrii”, Nikolaidis a marcat 19 puncte (a ieșit, pe final, cu o lovitură la nas) și cu Focșaniul – 9.

Echipa de pe Cibin va juca pentru locurile 5-8.

Crescut de bunică, a participat la un camp al celor de la Alicante

Anul trecut, „Filip” a participat la o tabără de vară organizată în România de echipa spaniolă Lucentum Alicante.

De asemenea, prezența lui Filippos la Atena, în tribunele Stark Arena, anul trecut, la meciul de baschet al lui Panathinaikos cu Partizan Belgrad din Liga Campionilor a fost remarcată de greci.

Filippos e crescut de bunica din partea mamei, care s-a mutat de la Govora la Sibiu. Este elev în clasa a VIII-a la una dintre cele mai bune școli din Sibiu. Face baschet de 6 ani.

„Își vede mai departe și de sport, și de de carte. A trecut prin încercări mari, dar este bine. Sincer, nu vrem să-l expunem foarte mult”, a explicat Andu Hanea, directorul CSU Sibiu și patronul unei firme importante de echipament sportiv.

Andu Hanea. Foto: Ora de Sibiu

Anul trecut, la nivel de juniori, CSU Sibiu a fost vicecampioană națională la U15 și locul 3 la U18 și la U12-13.

Două titluri și Cupă, în 55 de ani de istorie

Club fondat în 1971, CSU Sibiu are două titluri de campioană națională în palmares (1995, 1999).

Generația 1995: Cornel Alecu, Nelu Lefter, Elemer Tordai, Attila Kincses, Silviu Corodi, Viorel Ciocian, Marcel Lăpădat, Benny Pelger, Bogdan Spânu, Ovidiu Teleabă, Claudiu Muntean şi Gabriel Viciu. Antrenor: Mircea Vulc.

Campioana 1999: Zoran Spasojevici, Claudiu Muntean, Bogdan Spânu, Alexandru Rubint, Alex Kovacs, Elemer Tordai, Cosmin Agapie, Marcel Lăpădat, Cornel Alecu, Benny Pelger, Cătălin Vulc şi Cristi Crăciun.

Echipa are în palmarea și o Cupă (2019, an în care a pierdut finala CN cu CSU Oradea). În 2000, 2001 și 2023, CSU Sibiu a terminat pe locul al treilea, potrivit csusibiu.ro.

