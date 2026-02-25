Patru rețineri pentru 24 de ore

În urma descinderilor, 21 de persoane au fost ridicate și duse la audieri. Reprezentanții Poliției Române au confirmat reținerea a patru suspecți pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie prezentați joi, 26 februarie, în fața unității de parchet competente, cu propunere de luare a unor noi măsuri preventive.

Conform surselor din presă, cei patru reținuți sunt:

Gabi Matei (35 de ani) – fost fundaș dreapta la FCSB, legitimat la CS Păulești până în ianuarie.

Marius Sanda – fost coleg de echipă la CS Păulești.

Claudiu Braga – finanțatorul echipei în perioada vizată de anchetă.

Alexandru Cristescu – un apropiat al finanțatorului.

Cum funcționa rețeaua și ce sume s-au câștigat

Sistemul folosit de grup era unul bine pus la punct. Surse din anchetă arată că persoanele implicate plasau mizele la mai multe case de pariuri diferite, pentru a nu atrage atenția sistemelor de monitorizare.

Jucătorii se înțelegeau apoi pe teren pentru a se asigura că meciul se termină cu rezultatul prestabilit.

Astfel, prin aceste blaturi, grupul a reușit să obțină câștiguri ilicite de aproximativ 840.000 de lei (aproximativ 165.000 de euro).

De la FCSB la CS Păulești

Gabi Matei a cunoscut apogeul carierei între 2011 și 2015, când a evoluat pentru FCSB, echipă condusă de Gigi Becali, care a plătit 600.000 de euro pentru a-l transfera de la Pandurii Târgu Jiu.

Din cauza diverselor accidentări, în cei patru ani petrecuți la FCSB, echipă cu care a cucerit titlul de două ori, Gabriel Matei nu a jucat decât în 12 partide.

În ultimii ani, fundașul a ajuns în ligile inferioare, bifând echipe precum Filiași, Colonești, Muscelul și CS Păulești.

În ianuarie, Gabi Matei a plecat de la CS Păulești și a semnat cu CSO Teleajenul Vălenii de Munte, tot din Prahova.

Meciurile aflate sub lupa anchetatorilor

CS Păulești – echipă aflată în prezent pe locul 3 în Seria a 2-a din Liga a 3-a (cu 31 de puncte din 17 etape) – a stârnit suspiciuni majore în mai multe partide.

Unele dintre acestea au fost marcate de evenimente extrem de tensionate:

Meciul cu Victoria Traian (0-4) din luna decembrie. Partida a culminat cu un scandal uriaș la marginea terenului, după ce tatăl jucătorului Andrei Sora i-a cerut imperativ antrenorului să-i scoată fiul din joc.

Amicalul cu Metaloglobus (0-7), disputat pe 14 iulie 2025.

Partida cu Sepsi OSK II (0-1) din octombrie 2025, în urma căreia antrenorul Fadi Haddad și-a dat demisia.

Meciurile tur-retur cu CS Blejoi, încheiate cu scorurile de 0-2 și 0-0.